Два крупных водохранилища региона опустели более, чем наполовину. В Костанайской области ожидают критическую ситуацию с водоснабжением, передает Atameken Business.

Каратомарское, которое питает Костанай и Рудный, заполнено только на 42 процента от мощности. Ежегодно отсюда берут до 20 млн кубов воды. Чтобы не допустить перебоев, в прошлом году сюда перебросили 70 млн тонн воды из Верхне-тобольского водохранилища. Но и оно уже в критическом состоянии.

Специалисты говорят, что виной тому малоснежные зимы, засушливое лето и недостаточность осенних осадков. Этой весной Каратомарское водохранилище, по прогнозам, тоже не удастся наполнить.

- Поступление воды в Тобол, в Каратомарское водохранилище в пределах 90-136 млн кубов. Если вода не придет, то это будет критическая ситуация, - отметил директор КФ РГП "Казахвод" Даурен АБДИКАМИТОВ. - Водопотребление для населения останется, но остальное будет проблематично.