Писатель и историк Хилэр Беллок, живший на рубеже XIX-XX веков, писал: «Пока на человечество не обрушилось чудовищное проклятие под названием «статистика», мы жили счастливой и безмятежной жизнью, полной веселья и радости, получая информацию в виде вполне сносных суждений».

Наша национальная статистика вполне соответствует этому определению. Она вносит путаницу и ей верить нельзя. Об этом говорил 23 февраля в интервью газете «Время» и эксперт Института инновационной экономики профессор КазНУ Магбат Спанов: «У нас статистика никогда не обладала объективностью. К примеру, только недавно признали, что у нас якобы увеличилось количество бедных - свыше миллиона человек теперь. Но, по данным зарубежных организаций, у нас бедных гораздо больше. Однозначно больше 10% населения, а не 6%, как говорит официальная статистика. А 10% - это почти два миллиона человек».

И так везде - и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Чтобы скрыть провалы, наша власть придумала очень хитрую вещь. Произведенную продукцию начали считать не по количеству, а по стоимости. Помню, в Советском Союзе считали, сколько миллионов добыто угля, сварено стали и так далее. У нас же говорят, на какую сумму произведено той или иной продукции, и отсюда делают вывод о росте ВВП. Вот классический пример: произвели в прошлом году мочалку за 100 тенге. В этом году поставили цену 110 тенге. Результат - ВВП вырос на 10%. Еще надежнее: выпусти десять мочалок по 100 тенге, в результате размер ВВП - 1000. На следующий год произведи 5 таких же мочалок, но поставь цену 250. ВВП - 1250. Получается, реального продукта вдвое меньше, а ВВП на четверть больше.

Правительство докладывает об успехах, мы же наблюдаем ухудшение социально-экономической обстановки в стране. Я уверен, что от нашей власти и ждать хорошего не стоит. Только посмотрите, кто в правительстве? Сошлюсь опять на эксперта Спанова, который в вышеупомянутом интервью отметил, что внимательно изучил биографию прекрасной девушки, недавно назначенной министром (фамилию не назвал, но о ком речь, догадаться не трудно). Так вот, в ее биографии он не нашел и намека на какие-то высокие достижения на прежних местах работы. Единственная «заслуга» - что она вегетарианка и носит экологическую одежду. Или возьмем вице-министра, которому 33 года. Ведь известно, что есть вещь, которая и гению не даётся отродясь (и гению, может быть, меньше всего) - это опыт.

Чиновник-карьерист, которых у нас много, 59 минут из 60-ти терзает себя размышлениями о том, как бы получить повышение. А за оставшееся время чего-нибудь путного не придумаешь.

Если у нас такой кабинет министров, то резонно возникает вопрос: у нас будет когда-нибудь счастье жить без страха за завтрашний день? Понятно, что власть и бизнес живут счастливо и сегодня, но это ничтожный процент населения.

Правда, они иногда выборочно пытаются «осчастливить» и простых людей. Совсем недавно президент Токаев поручил повысить качество жизни шымкентцев, в Алматы и еще в некоторых городах ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, пожилые жители столицы получили деньги ко Дню пожилых. Чем остальные хуже - не поясняется.

Со слов чиновников, многие живут припеваючи. Аким одной из областей утверждает, что у них на стройке можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день! Получается, что каменщик за 20 рабочих дней получает 1 млн 800 тыс. тенге. Видимо, аким перепутал зарплату строителя со своей. Вот с таких «зарплат строителей» и складывается средняя зарплата по стране, которой так кичится власть.