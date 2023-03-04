Многим горожанам и гостям Костаная знаком ДК «Мирас», удобный своим расположением, солидным зрительным залом, приличной акустикой, помещениями для репетиций, творческими коллективами разных специфик. Сюда, оказывается, приписаны биг-бенд А. Евсюкова, духовой оркестр Н. Губенко, фольклорно-инструментальный и вокальный ансамбль, группа солистов. Нередко дают концерты и любительские хоровые группы («Раздольница», «Казачья воля» и т. д.). Здесь отмечаются государственные и народные праздники, бывают гастроли из обеих столиц, встречи с интересными людьми. В общем, предполагается насыщенная жизнь в интересах населения. К тому же руководство ДК уделяет особое внимание старшему поколению, и это большой плюс.

Кстати, о руководстве. После ухода на отдых многоопытной С. Н. Петровой были еще два директора, но первый не выдержал жесткого режима пандемии, а второму, похоже, было не до «Мираса». Человек работал над диссертацией и покинул пост сразу после защиты. Но руководитель горотдела культуры Айсулу Рамазановна Аубакирова к такому развитию событий была готова и сразу же пригласила Зухру Утепбергеновну Иманову, творческого, инициативного, волевого человека. Имея профессию режиссера массовых зрелищ, она успела поработать замдиректора филармонии и исполнительным директором Ассоциации деловых женщин. На первой работе не требовалось особой инициативы, все регламентировано, на второй инициатива приветствовалась, было много поездок и знакомств с серьезными женщинами. Но душа рвалась в культуру, на самостоятельную работу, и Зухра без колебаний пересела в кресло директора ДК.

Что же бросилось в глаза при ближнем рассмотрении нового места работы?

У артистов старые сценические костюмы, изношенная аппаратура и освещение сцены и зала - все не обновлялось с 2015 года. Транспорт давно отработал ресурс и стал опасным для поездок. К руководителям коллективов тоже надо было присмотреться. Все эти вопросы не стоит откладывать в долгий ящик.

Что на носу? 100-летие фольклорно-этнографического ансамбля «Мирас», его надо по-серьезному отметить. Но сейчас запущена еще одна идея - оригинальный концерт к 8 Марта. В чем его оригинальность, спросите вы? На сцену будут выходить только мужчины (женщин не допустят даже в подтанцовку и на бэк-вокал), и только руководители из отделов акимата, крупных организаций, силовых структур. Каждый со своим номером в вокале, хореографии, декламации - на выбор. На первом сборе я стал свидетелем сцены, когда офицеру полиции предложили подготовить песню, и он пообещал прислать подчиненных. «Ничего подобного, - осадил его заместитель акима Мажит Шуленов, - никаких замен, исполнять будете вы сами. Мы для этого и собираем брутальных мужчин». А секретный источник подсказал, что петь собирается и сам аким города. Согласитесь, ничего подобного у нас еще не было.

Репетиции уже начались, директор жестко следит за явкой брутальных мужчин, и концерт, который должен пройти перед праздником, обещает стать событием в жизни города. Когда еще у подчиненных будет возможность увидеть или услышать своих грозных боссов со сцены в необычной роли артиста популярного жанра? Так что следите за объявлением и не пропустите редкую возможность. А заодно и расшифруете для себя понятие «брутальный мужчина».