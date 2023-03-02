Это произошло в последний день зимы, 28 февраля. Из спячки вышел зурман или суслик-песчаник – самый крупный из трех видов сусликов обитающих в Наурзуме. Об их появлении стало известно от госинспектора Каримова КАНАТХАНА, сообщает пресс-служба заповедника.

- 28 февраля на колонии, расположенной возле моего кордона, я заметил 8 зверьков, вышедших из своих нор – комментирует сотрудник заповедника.

Суслик-песчаник – первый из своего вида, кто выходит из спячки. Однако и бодрствует он очень мало, около 4 месяцев в году.

- В 2022 году подъем зурманов произошел 7 марта. Это является вполне стандартным сроком в нашем регионе, - отметил старший научный сотрудник Ришат БАТРЯКОВ. - В нынешнем году потепление наступило в последней декаде февраля, поэтому и выход зурмана произошел раньше.

После выхода из спячки у зурманов начинается период гона, длится он до двух недель. Через месяц у самок рождается от 4 до 13 детенышей, которые уже в конце мая-июне селятся в отдельных норах. До начала спячки зверьки активно кормятся. Вес взрослой особи перед уходом в спячку может достигать 1,6 кг. С наступлением жары и выгоранием растительности, зурман уходит в летнюю спячку. Это связано с отсутствием достаточно влажной пищи. Летняя спячка переходит в зимнюю без перерыва.

В большинстве мест своего обитания зурман является основным потребителем растительности. Многочисленные норы сусликов становятся укрытиями для других мелких обитателей степи. Сам зурман относится к числу главных объектов питания для редких видов хищных птиц – степного орла, орла могильника и белохвостого орлана, а так же млекопитающих – лисы и волка.