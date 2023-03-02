Акцию для пенсионеров, многодетных семей и социально уязвимых слоев населения провели в рамках Всемирного дня кастрации и стерилизации животных (World Spay Day) ветцентр «VetZabota» и ОО «Надежда Плюс kst». 27-28 февраля и 1 марта для этих категорий населения действовала 50-процентная скидка на кастрацию и стерилизацию собак и кошек.

Ветеринарный врач ветцентра VetZabota Илья Кравцов проводит кастрацию коту

Кастрация кота обошлась участникам в 2 500 тенге, кошки - в 6 000 тенге. Цена стерилизации и кастрации собак рассчитывалась по весу животного.

1 марта в клинике ветцентра по ул. Победы с 9 часов утра до обеда кастрировали 8 котов. Еще одного кота принесла жительница Костаная Елена ЛУКАШЕВА.

Елена Лукашева принесла кота Честера своей мамы-пенсионерки

- Спасибо огромное клинике, потому что это такой шанс! - поделилась она впечатлениями от акции. - Пенсионеры и малоимущие - мало кто сможет стерилизовать или кастрировать кошку или собаку за такую сумму. Это очень большая возможность, особенно для домашних питомцев, которые гуляют во дворе. Моя мама живет в частном доме, у нее есть кот Честер. Когда мы только узнали про акцию из соцсетей, сразу записались, так как моя мама - пенсионерка. Мы здесь уже стерилизовали кошечку Багиру, очень довольны, ей сделали операцию боковым проколом, чисто, аккуратно. Шов уже затянулся, кошечка по дому носится! Надеюсь, что такие акции будут гораздо чаще. И самое главное - бездомных животных будет меньше.

- Об акции я узнала в Интернете, - рассказала Тамара КОНСТАНТИНОВА. - Я пенсионер, пенсия небольшая и цена в 2 500 тенге меня очень устроила. У меня два котика и кошечка, но один кот - Барсик - уже большой по массе, я решила, что нужно его кастрировать, пока акция. Живу в квартире и хочу чтобы плодилось меньше котят. У меня уже был стерилизованный котик Марсик, прожил 18 лет, второй кот тоже кастрированный, Тосик зовут, ему 13 лет. Так что кастрация на здоровье котиков плохо не повлияет, это миф. Котики - мои хорошие друзья, смотрю на них и умиляюсь ими. Сын корм привозит, а я ухаживаю.

Кот Барсик после операции

Тамара Егоровна часто видит бездомных животных возле своего подъезда, местные жители их подкармливают. Она поддерживает проведение таких акций и хочет, чтобы бездомные коты и кошки также были стерилизованы и кастрированы.

- Я считаю, что потомство оставлять надо и звери должны размножаться, но не в хаотичном порядке, нужно следить за этим, - добавил сын пенсионерки Виталий КОНСТАНТИНОВ.

Главный врач ветцентра VetZabota Анастасия СОРОКИНА рассказала, что в основном горожане приносили кошек, за три дня было всего три собаки (все суки).

Фото из личного архива

- Мы боялись, что будет недоверие со стороны населения, так как мы делаем со скидкой, а люди часто не доверяют, когда снижают цены. Но все прошлохорошо, - отмечает врач. - Мы пока еще не вели подсчеты, но, грубо говоря, хирурги делали свою работу бесплатно. У нас их двое, по одному в каждом филиале, они работают с 9 утра до 6 вечера практически без перерыва, но они привыкли в таком ритме работать.

По наблюдениям Сорокиной, костанайцы по-разному относятся к акции и к самой проблеме стерилизации и кастрации животных:

- Первая категория - это, в основном, мужчины, которые говорят, что это достоинство их кота и его жалко. Но я не устану повторять, что это не так, что ничего плохого в кастрации нет. Другие считают, что кошка или собака должна родить хотя бы один раз в жизни. Но она ничего не должна и удовольствия от процесса не получает. Некоторые люди говорят, что жалко. Но лучше сделать операцию, чем животное потом будет с воспалением матки или опухолью молочных желез. Есть люди, которые адекватно все это воспринимают, но это лишь малый процент. Но радует, что в последнее время людей, которые хотят стерилизовать и кастрировать своих питомцев, становится больше.

Как рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА, в таком масштабе акция в Костанайской области прошла впервые.

- За три дня было стерилизовано и кастрировано более 80 животных, также несколько животных было абортировано, - сообщила она. - На самом деле это очень важный показатель, то есть столько собак и кошек уже не принесло потомства.

Участвующие в акции люди просили чаще проводить такие акции.

- На этот вопрос мы пока не можем ответить, так как все расходы взял на себя ветцентр, - отмечает Соловьева. - А это очень большие финансовые затраты, тем более - с нынешними ценами на хороший наркоз, на нитки, обслуживание, коммунальные услуги. И проводить такие акции без дополнительного финансирования со стороны государства или спонсоров одной клинике невозможно. Отмечу также, что клиника предоставляла людям паспорта вакцинации по себестоимости, чтобы все было официально.

Пока что финансовую поддержку клинике и волонтерам никто не оказывает.

- Но самое главное - мы показали, как проект, написанный на бумаге, может работать и приносить пользу, - говорит Ольга Соловьева. - Это была живая статистика, живые люди и живые пациенты. Например, по тендеру по стерилизации и кастрации на Костанай выделили средства на 457 особей, а мы за 3 дня стерилизовали и кастрировали более 80 животных - это очень большая цифра, очень хороший показатель и к нему охота стремится. Мы верим, что про данную акцию услышат как государство, так и предприниматели, которая захотят стать нашими спонсорами. Также мы призываем базы, склады, промзоны участвовать в этой акции, стерилизовать и кастрировать собак, которые у них плодятся просто бесконечно!

ОО «Надежда Плюс kst» проводит такие акции с 2019 года, но ранее сотрудничали с ветклиникой «Ковчег».

- Последняя акция не была посвящена международному дню кастрации и стерилизации собак, суть была в том, что в сентябре, после того, как мы приютили в реабилитационном центре собак из Аманкарагая (после пожаров в Аулиекольском районе - «НГ») блогер из Астаны выделил деньги на их содержание. И когда у нас осталось около 500 тысяч тенге, мы потратили их на депозит клиники «Ковчег» с условием, что там будут абортироваться кошки, - пояснила волонтер. - В Костанае более 15 ветклиник. Если каждая кастрирует и стерилизует по 80 животных, то мы бы избавили город от огромного количества нежелательного приплода.

Сейчас зоозащитники ведут переговоры с жильцами одной многоэтажки в Костанае. В подвале домаживут около 30-40 бездомных кошек. В основном это самки, некоторые из них беременные. Волонтеры хотят организовать для жильцов отдельную акцию за счет их собранных средств.

Фото Андрея СКИБЫ