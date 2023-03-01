Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгена
Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщает КазТАГ со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
«Что касается вопросов о том, что Казахстан якобы включен в какой-то («черный» – КазТАГ) список, то хотели сказать, что мы не получали официального уведомления от европейской стороны. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при получении шенгенской визы», - сказал Смадияров на брифинге МИД РК в понедельник.
Представитель МИД РК пояснил, что в шенгенском соглашении нет ни «черных», ни «красных» списков и речь идет об обычных рабочих процессах.
«Подобный шаг, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам ЕС, страны ЕС и шенгенской зоны в праве инициировать дополнительные консультации в отношении третьих стран, подающих заявки на получение визы. Подобные консультации могут занимать до семи дней, при этом стандартный срок рассмотрения визовых анкет остается таким же, как раньше – до 15 дней. То есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения получения виз для наших граждан мы не ожидаем», - заявил Смадияров.
Он добавил, что список из 40 стран, в отношении граждан которых могут быть инициированы дополнительные консультации, не является так называемым «черным списком», так как среди них много стран, имеющих близкие отношения с ЕС. Речь идет о странах Центральной Азии, Азербайджане, Армении, Марокко, Тунисе, Иордании и Иране.
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