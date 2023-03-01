Казахстанцы будут проходить дополнительные консультации при получении шенгенской визы, сообщает КазТАГ со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Что касается вопросов о том, что Казахстан якобы включен в какой-то («черный» – КазТАГ) список, то хотели сказать, что мы не получали официального уведомления от европейской стороны. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при получении шенгенской визы», - сказал Смадияров на брифинге МИД РК в понедельник.

Представитель МИД РК пояснил, что в шенгенском соглашении нет ни «черных», ни «красных» списков и речь идет об обычных рабочих процессах.

«Подобный шаг, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку, согласно правилам ЕС, страны ЕС и шенгенской зоны в праве инициировать дополнительные консультации в отношении третьих стран, подающих заявки на получение визы. Подобные консультации могут занимать до семи дней, при этом стандартный срок рассмотрения визовых анкет остается таким же, как раньше – до 15 дней. То есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения получения виз для наших граждан мы не ожидаем», - заявил Смадияров.

Он добавил, что список из 40 стран, в отношении граждан которых могут быть инициированы дополнительные консультации, не является так называемым «черным списком», так как среди них много стран, имеющих близкие отношения с ЕС. Речь идет о странах Центральной Азии, Азербайджане, Армении, Марокко, Тунисе, Иордании и Иране.