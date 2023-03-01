Нехватку сырого молока в зимние месяцы директор ТОО «Лидер-2010» Александр ЛИГАЙ обсуждал с акимом области во время его визита на предприятие. В год ТОО может перерабатывать 27 000 тонн сырья.

- Мы хотели бы попросить вас обратить внимание на этот фактор - увеличить надои молока, - сказал Лигай. - Но в то же время нам нужно в области производство по сушке молока. Летом у нас профицит сырья. Чтобы как-то его сохранить, нужно сухое молоко. Если, как вы говорите, планируете увеличить количество молочно-товарных ферм, сушка понадобится в любом случае всем производителям. Потому что без нее нет смысла строить новые фермы.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ несколько минут рассказывал о сложностях работы частных подворий, а потом сказал, что необходимо увеличивать производство в организованных хозяйствах. И повторил то, что он говорит практически на всех встречах с представителями агросектора.

- Мы в этом году хотим начать строить до 10 молочно-товарных ферм. Этот вопрос обсуждается в министерстве сельского хозяйства. Мы специально собрали всех сельхозтоваропроизводителей, которые могли бы заниматься молочным производством, поехали к министру. Презентовали каждый проект, показали, какой будет эффект в экономике и сколько молока получат переработчики, - сообщил аким. И предложил: - Давайте думать, как увеличивать ассортимент произведенной продукции. Может быть, мы можем вам помочь кредитами, если у вас есть такое желание. Надо существенно вытеснять импорт! Задача такая стоит.

Аксакалова угостили йогуртами, которые производит ТОО, после чего Александр Лигай вновь сказал, что в области нужно производство по сушке молока. Аким поинтересовался, есть ли сушка у других производителей молока. И отметил, что они этот вопрос не поднимали.

- Давайте подумаем, помозгуем. Если вы сами готовы реализовать этот проект, вы готовы? - спросил Аксакалов.

- Сами... Смотря какие условия будут. Потому что, если полностью сами, то однозначно нет. - ответил Лигай.

Аким области пообещал обсудить этот вопрос с другими крупными производителями молока.

Фото Георгия ГОВОРОВА

