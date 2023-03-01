Директор ТОО «LW LARGO WINCH», которое построило пятиэтажку на ул. Узкоколейной, заявляет, что проблема лишь в продлении срока аренды земельного участка, на котором стоит дом. Сотрудники акимата считают, что он вообще возведен незаконно.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Сложную ситуацию рассматривали 28 февраля на заседании совета по защите прав предпринимателей палаты предпринимателей Костанайской области.

Земельный участок под строительство дома был предоставлен в 2015 году, право аренды продлевалось до сентября 2019 года. А потом многоэтажка строилась несмотря на окончание срока аренды земли. Дом был возведен, весной 2022 года хозяин участка обратился в акимат с заявлением о продлении срока аренды для ввода дома в эксплуатацию. Акимат отказал. Судились. Суд первой инстанции обязал местный исполнительный орган предоставить участок в аренду, однако на этапе апелляционного рассмотрения это решение было отменено. Сейчас стороны ожидают рассмотрения дела в порядке кассации.

- Дом построен, в нем есть свет, вода, тепло, только газа нет из-за моратория на выдачу техусловий, - рассказывал членам совета директор ТОО «LW LARGO WINCH» Илья ГРЕБЕНЮК. - Там сейчас занято 15 квартир семьями наших сотрудников. Прежде, чем заселять, мы обратились в лицензированную экспертную организацию, которая дала заключение, что эксплуатация здания возможна, жилой дом построен в соответствии с проектом и не угрожает жизни и здоровью людей. Вопрос только в предоставлении аренды участка, тогда мы введем дом в эксплуатацию.

Акимат Костаная представлял руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ, и он говорил о том, что дело не только в аренде участка, но и в том, что фактически строительство велось незаконно, нарушены многие нормы. И далеко не все можно исправить на данном этапе.

- Как вам, например, отдел архитектуры сейчас может предоставить архитектурно-планировочное задание? - спросил Темирбаев, - АПЗ выдается, когда участок чистый, а у вас там дом стоит.

Гребенюк пояснил, что АПЗ они все-таки получали, запись в журнале есть, но в натуре документ пока не найден.

Совет рекомендовал сторонам дождаться решения Верховного суда и все-таки тщательно изучить возможности для заключения медиативного соглашения.