Департамент госаудита по Костанайской области провел 118 мероприятий и выявил нарушения бюджетного законодательства на сумму 14,9 млрд тенге и нарушения закона о госзакупках на сумму 1,6 млрд тенге. Всего же анализировали государственные траты на сумму 67,1 млрд.

Подробности сегодня, 28 февраля, рассказал на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента Жасулан МОЛДАГАЛИЕВ.

- Возврату в бюджет подлежат 16,6 млрд тенге, из них уже возмещено 13,4 млрд тенге, или 80%, - сообщил он. - К дисциплинарной ответственности привлечены 83 должностных лица, в правоохранительные органы направлено 10 материалов аудита. По трем из них возбуждены уголовные дела. К примеру, в ГКП "КТЭК" в нарушение приказа министра финансов РК при проведении инвентаризации запасов, подотчетных начальнику службы механизации, установлена недостача горюче-смазочных материалов на сумму 18,4 млн тенге. В том числе 2 670 литров бензина АИ-92 и 97 605 литров дизтоплива. Данная сумма была возмещена в доход предприятия, в отношении начальника службы механизации возбуждено уголовное дело, приговором суда № 2 Костаная он признан виновным и наказан лишением свободы сроком на 6 лет.

В КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции Аркалыка" в нарушение Трудового кодекса главный бухгалтер необосновано перечислил себе зарплату за фактически неотработанное время на сумму 1 287 800 тенге. Аркалыкский суд признал главбуха виновным и наказал ограничением свободы сроком на три года.

В этом же городе, в КГП "Стадион "Жигер", главный бухгалтер в общую сумму выполненных работ неправомерно включил сумму НДС, а подрядчик не состоял на регистрационном учете по налогам на добавленную стоимость в органах госдоходов. Тем самым ИП необоснованно получил 141 000 тенге, а акты оказанных услуг на 1 319 800 не соответствуют технической спецификации, содержанию договора и не обеспечены отражением в бухгалтерской записи всех операций и событий. За это главного бухгалтера наказали штрафом на 13 198 390 тенге.

Как отметил Молдагалиев, самые распространенные нарушения - незаконное перечисление средств, необоснованные выплаты премий и начисление денег за невыполненные работы. Больше всего нарушений зафиксировано в сфере строительства.

Фото Георгия ГОВОРОВА