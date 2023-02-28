Водитель грузового автомобиля Renault Magnum трое суток не может вызволить свою фуру из снега после ДТП. Из-за сильного гололеда фура опрокинулась на бок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Житель Костаная обратился в редакцию издания. По его словам, он уже трое суток не может дождаться помощи.

Все, кто приезжал к нему на помощь, разводили руками: чтобы поднять фуру, понадобится серьезная техника.

"Мы ехали со стороны Костаная в сторону Актобе с грузом около 70 тонн. До границы оставалось примерно 30 километров. На трассе был очень сильный гололед. Ветер был настолько сильный, что машину сдуло и прицеп опрокинуло. Здесь не одна машина лежит на боку, дальше еще авто из Узбекистана. Обращались уже везде - в полицию, МЧС, "КазАвтоЖол", помощи до сих пор нет. Обращались к частникам, но те просят 100 тысяч тенге, при этом не обещают помочь, поскольку гололед все еще сохраняется и выезжать никто не рискует", - рассказал костанайский дальнобойщик Петр Калугин.

Корреспондент Tengrinews.kz направил запрос в пресс-службу "КазАвтоЖола".

После обращения корреспондента для оказания помощи водителю областной филиал "КазАвтоЖола" направил на место три единицы спецтехники.

"Установлено, что транспорт находится на 227-м километре автодороги республиканского значения Карабутак - Костанай. Вчера в ходе патрулирования трасс дорожные рабочие обнаружили данный транспорт и предложили помощь. В связи с тем, что транспорт был груженый, при помощи спецтехники вытащить данный большегруз не удалось. Водитель отказался от эвакуации. Отмечается, что жизни водителя ничего не угрожало, в транспорте предусмотрено автономное отопление. Дорожные рабочие все это время поддерживали связь с водителем. Сегодня в первой половине дня для оказания помощи водителю областной филиал "КазАвтоЖола" направил на место три единицы спецтехники: КамАЗ КДМ, автогрейдер, К-701. Работы по вызволению продолжаются", - сообщили в пресс-службе.