Сегодня, 28 февраля, около 12:00, читатели «НГ» сообщили о возгорании в здании педагогического института им. Султангазина (отделение КРУ им. А. Байтурсынова) по ул. Тауелсиздик, 118.

На присланном видео - несколько пожарных автомобилей возле здания вуза и десятки человек, стоящих на улице.

На другом видео мужчины (вероятно, преподаватели) открывают дверь одного из кабинетов и оттуда клубится черный дым.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области:

- В 10:52 поступил вызов, что по ул.Тауелсиздик, 118 случился пожар в 8-этажном здании педагогического института. Как выяснилось, на 7-м этаже, в учебном кабинете произошло загорание оргтехники на площади 2 кв. м. Пожарные через 3 минуты прибыли на место и принялись тушить место очага возгорания. Также проводилась эвакуация людей из здания. Жертв и пострадавших нет. Всего на пожаре были задействованы 19 человек личного состава и 6 единиц техники. В 11:15 пожар был ликвидирован.

Представители университета, комментируя публикацию "НГ" в Instagram, уточнили, что возгорание началось в гербарной комнате. При этом сам гербарий не пострадал:

- В гербарной комнате приблизительно в 10.50 произошло задымление. В этот момент студентов в кабинете не было. Автоматически сработала сигнализация, поэтому всех находящихся в здании корпуса студентов и преподавателей эвакуировали на улицу. Сотрудники службы безопасности университета применили огнетушащее средство ОП-5 и вызвали пожарных. Никто из студентов не пострадал, фонд гербария сохранен полностью.

В департаменте полиции области добавили, что троим студентам оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Причины возгорания выясняются.

Фото предоставлены пресс-службой ДЧС