В полицию обратились сестра погибшего. 23 февраля она написала заявление в отдел полиции города, в котором указала, что уже четыре месяца не видит своего брата. Он не отвечает на звонки и местонахождение его не известно.

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- При выезде по месту жительства следственно-опреративной группы обнаружен труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба МВД. - Его тело все четыре месяца пролежало в квартире. Задержана 51-летняя супруга потерпевшего, которая в настоящее время помещена в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением.

Начатого досудебного расследования по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).