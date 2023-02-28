18 ДТП произошло за прошедшие сутки в Костанайской области
28 февраля 2023, 11:25 | Происшествия
По данным департамента полиции региона, 9 из них - в Костанае, 5 - в Рудном, 3 - в Костанайском районе и один случай в Джангельдинском районе. Все ДТП обошлись без человеческих жертв и травм.
- В связи с плохими погодными условиями трассы региона областного и республиканского значения были закрыты. Работа патрульных полицейских переведена на усиленный режим, велась большая профилактическая работа среди водителей по недопущению их выезда на дороги, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Водителей, нарушивших запрет выезда на закрытые трассы, зафиксировано не было.
Полицейские предупреждают жителей о важности соблюдения правил ПДД, особенно в период гололедицы и снегопада.
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