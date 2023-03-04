"Потерял здоровье и деньги", - рассказал один из участников финансовой пирамиды по имени Мурат. В надежде заработать быстро и много он вложил деньги в одну из зарубежных компаний. Но по итогу остался еще и должником.

"Я знал, что иду на риск, но наивно полагал, что успею вытащить свои деньги", - добавил он. Корреспондент Tengrinews.kz побеседовала с экспертами на тему того, почему люди, зная обо всех рисках, все равно вкладывают свои кровные в финансовые пирамиды.

Финансовая пирамида - это разновидность мошеннических схем, при которой доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих вкладчиков. Основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым. Согласно данным из открытых источников, изобретателем этой пирамиды является американец итальянского происхождения Чарльз Понци. Он открыл предприятие, в котором обещал вкладчикам рост доходов за счет спекуляции на почтовых марках.

История участника финансовой пирамиды

Нашего героя зовут Мурат. Родом он из небольшого провинциального городка. Приехав в столицу, мечтал заработать на квартиру и перевезти сюда родителей. Но работа в найме и подработки не позволяли мужчине достичь желаемого в короткие сроки.

"Работал много, но доход все равно не позволял приобрести жилье. А по молодости ведь хочется всего и сразу:и квартиру, и новую машину, и в кафе с друзьями сходить. В один из дней коллега уговорил меня попробовать вложить деньги в якобы инвестиционную компанию. На деле это оказалась обычная финансовая пирамида. Я понимал все риски, но, взвесив "за" и "против", все же решил попробовать и вложил все свои накопления", - рассказал мужчина.

По словам астанчанина, в течение года он получал хорошую прибыль. Мурат поменял свое старенькое авто на кроссовер из салона, посещал дорогие бутики и рестораны. Видя изменения в его жизни, друзья и родственники мужчины тоже решились вложиться в финансовую пирамиду.

"Почувствовав вкус денег, я захотел еще большей прибыли. Я понабирал денежные займы и попросил также родителей оформить кредит под залог их единственного жилья. Все средства вложил в финпирамиду. Мне казалось, что я точно успею прокрутить эти деньги. Мысленно уже потратил будущую прибыль на покупку трехкомнатной квартиры в элитном ЖК. Но через неделю я узнал, что компания свернула свою деятельность. То есть пирамида рухнула, прежде чем я успел вытащить кредитные деньги. В итоге я остался с кучей долгов. К тому же некоторые друзья и родственники, успевшие также оформить займы и вложить их, звонили мне и требовали свои деньги обратно", - поделился Мурат.

Чтобы закрыть хоть какую-то часть кредитов, Мурат продал свой автомобиль. Сейчас он трудится на трех работах, чтобы выплачивать проценты банкам. Из-за переживаний о заложенной банку родительской квартире у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. По словам Мурата, вложения в финансовую пирамиду схожи с игрой в казино: повезет или нет. Ему, он считает, просто не повезло.

Почему люди попадают в финансовые пирамиды?

Мы записали мнения специалистов на тему того, почему люди, зная все риски, все равно несут деньги в финпирамиды. По словам финансового аналитика Андрея Чеботарева, сначала нужно разобраться, кто вкладывает туда деньги и почему.

"Первая категория людей вкладывает, зная, что это пирамида. Но они надеются вытащить деньги до того, как она упадет. И абсурдность схемы в том, что она действительно работает, но только в начале. То есть выплаты тем, кто пришел раньше, осуществляются за счет роста самой пирамиды. Как только структура перестает расти, не принося новых средств, пирамида рушится. Поэтому многие действительно вкладывают в надежде успеть вытащить. Но это очень рискованный вид инвестиций, если так можно сказать.

Второй тип людей - это те, кто хочет быстро разбогатеть. Они читают всякую прессу, где пишут, что нами управляют злые рептилоиды, Всемирный банк, что существует некий заговор. И когда им говорят, что появилась схема в обход этого заговора и там можно заработать, а тем более, если они видят, что кто-то из родственников или друзей получил реальную прибыль, они вкладывают свои деньги и зачастую прогорают. И по моей личной оценке, такой тип людей более придирчиво подходит к выбору банковского депозита, нежели к выбору пирамиды. То есть за доход в виде 15 процентов они готовы задать огромную кучу вопросов менеджеру банка о надежности, гарантиях. Но почему-то верят, когда им обещают 200-400 процентов прибыли", - рассказал специалист.

По словам финансового аналитика, такую быструю прибыль действительно можно заработать на фондовом рынке и на рынке криптовалюты.

"Нужно понимать, что чем выше доходность, тем выше риск. Если доходность измеряется сотнями процентов, то у вас есть риск потерять все и еще остаться должником. Плюс это не казино. Фондовый рынок требует опыта и знаний. При этом я знаю много людей, которые могли бы так инвестировать, потому что они имеют опыт и знания. Но при этом средняя доходность их портфелей все равно не настолько большая", - поделился Андрей Чеботарев.

Психолог Ольга Солоненко считает, что в финансовые пирамиды попадают люди, страдающие социальным инфантилизмом и часто идеализирующие себя.

"Психологическая особенность таких людей состоит из нескольких качеств. Это доверие, склонность к риску и социальный инфантилизм, что означает низкий уровень финансовой ответственности перед самим собой и семьей. Такие люди не используют критическую оценку, когда они сталкиваются с собственной фантазией об обогащении. У них не развита конструктивная критика к самому себе. Они идеализируют себя, свой путь, представления о том, как достигать успеха. Они хотят быстрого результата при минимальных затратах. То есть потратить минимум своей энергии для получения богатства", - объяснила специалист.

Психолог Мария Арапова считает, что у многих участников финансовых пирамид ко всему прочему в голове может быть заложен неблагоприятный жизненный сценарий.

"У Эрика Берна есть описание жизненных сценариев, в котором есть три типа: победитель, не победитель и проигравший. И очень часто люди, у которых заложен сценарий проигравшего, выбирают в жизни такие ситуации, где можно уступить или потерять. К примеру, дети, которым родители в детстве твердили, что у них ничего не получится, во взрослой жизни могут делать все, чтобы доказать, что они не проигравшие. Либо, если у человека не сформировано теоретическое мышление, он также будет попадать в финансовые пирамиды. Как правило, это те люди, которые не получали знания в школе. Не то чтобы не учились, а именно не изучали новое, не занимались. Есть и отличники, к примеру, которые в погоне за оценками просто зубрили, не понимая смысл информации", - заключила специалист.

Как не попасть в финансовую пирамиду?

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев вывел три основных признака, по которым можно понять, что перед вами финансовая пирамида.

"Первое. Это наличие лицензии. У компании, которая привлекает ваши деньги, должна быть лицензия. Если ее нет, то это огромный шанс задуматься над тем, не мошенники ли перед вами. Лицензию всегда нужно перепроверять на сайте финрегулятора, который выдал эту самую бумагу. Не доверяйте фотографиям, скринам. Лучше зайти на сайт и проверить. И, конечно же, если компания инвестиционная, то лицензия должна быть именно на привлечение средств.

Во-вторых, если компания гарантирует вам доходность в инструментах, связанных с торговлей, фондовым рынком, акциями, облигациями, золотом, криптовалютой - всем, чем угодно, то перед вами мошенники. Гарантий на этом рынке нет и не будет. Рынок может расти 500 процентов или падать, и никто не рискнет дать вам гарантию о стабильной прибыли.

И третье: если просят зачислить ваши инвестиции к третьим лицам на карту. К примеру, сделать им перевод на личный счет в другом банке. Инвестиционная компания никогда не будет просить принести им наличку или крипту. Они открывают вам собственный счет, куда вы сами переводите деньги. С криптой, кстати, вообще интересно, потому что это только обезопасит мошенников. Отдавая им крипту, вы не отдаете денежные средства. По закону РК крипта не является платежным средством. Поэтому вы даже не сможете предъявить им, что они украли у вас деньги", - сказал финансовый аналитик.

В Агентстве по финансовому мониторингу разработали Telegram-бот, который поможет проверить компанию на наличие признаков финпирамиды. Проверить можно, нажав сюда.

"Пользователю достаточно лишь ввести ссылку сайта компании, организации, Instagram-страницы, группы VKontakte либо Telegram-канала. В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы "Кибернадзор", пользователь будет немедленно уведомлен об этом. А если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, соответствующий ответ будет направлен после анализа. Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

С психологической точки зрения, чтобы не попасть в финпирамиду, специалисты советуют поменять стиль жизни, перестать посещать мероприятия с большим скоплением людей.

"Если вы чувствуете, что есть желание вложить деньги в такие сомнительные компании, то перестаньте общаться с теми, кто вас туда приглашает. Удалите все социальные сети, чтобы перестать смотреть видео про других. Нужно перестать наблюдать за чужими жизнями. Развивайте теоретическое мышление. Если человек один раз попал в такую ситуацию, то ему надо думать, что именно исправить. Возможно, нужно заниматься языками, игрой в шахматы, рисовать, изучать какие-либо науки", - добавила психолог Мария Арапова.

По данным пресс-службы АМФ РК, за 2022 год ликвидировано 29 финансовых пирамид. Потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 миллиарда тенге. Вынесены приговоры по 15 делам, осуждено 23 человека.

"Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид", - добавили в АФМ.

Подготовила Айгерим Абилмажитова. Фото Турара Казангапова.

