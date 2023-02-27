По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 февраля, и среду, 1 марта, на большей части территории области ожидаются осадки, преимущественно снег. Во вторник на севере, востоке и западе области метель, туман и гололёд. В среду север и запад вновь окажутся в зоне метели, а гололёд будет на юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие два дня ожидаются осадки, возможна метель.

- В ночь на вторник, термометры покажут 2-7, на юго-востоке 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем 0...-5°С. В среду ночью будет 0...-5°С, а днём местами столбики термометров и поднимутся выше нуля, разброс температур по области будет в пределах -3...+2°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -4...-6°С, днём 0...-2°С. В среду: ночью -3...-5°С, днём 0...-2°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный. Скорость ветра во вторник ожидается 15-20 м/с, с усилениями до 23-28 м/с. В среду ветер немного ослабнет и скорость его составит 9-14 м/с, но на севере и западе области воозможны усиления до 15-20 м/с.