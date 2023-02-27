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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед праздниками в Костанае

27 февраля 2023, 16:02 |  Общество

Первая весенняя ярмарка пройдет в областном центре уже в эту субботу, 4 марта. В ней примут участие сельхозпроизводители городов и районов. Об этом сообщила пресс-служба отдела предпринимательства в своем аккаунте Instagram.

Фото из архива "НГ"

Место проведения: пр. Аль-Фараби (Сити центр). Начало ярмарки в 09:00