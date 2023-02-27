Все мероприятия назначены на 22 марта. В Сити-центре установят инсталляции "Шаңырақ" и "Жеті қазына". Возле ТРЦ "Kostanay Plaza" пройдет праздничная программа, а на площадке у "Жастар сарайы" - международный фестиваль хореографического искусства "Наурыз приглашает друзей".

Фото из архива "НГ"



На сцене возле облакимата подведут итоги традиционного конкурса "Лучшая юрта Наурыз мейрамы". Ожидается, что установят более 30 юрт. Традиционно в конкурсе принимают участие организации и предприятии всех форм собственности. 325 тысяч тенге поделят владельцы трех лучших юрт, а старания других участников отметят поощрительными призами.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ особо обратил внимание - нужно предоставить всем желающим возможность зайти в юрту, ознакомиться с убранством и представленными народными обычаями. Но горячего угощения, кроме Наурыз көже и бауырсаков, на праздновании не обещают.

- Нужно, чтобы юрты были показательными, чтобы каждый человек мог туда зайти и посмотреть. В каждой юрте должны представить какой-нибудь обычай, блюдо, - сказал аким. - Единственное, мы просим участников конкурса, чтобы они приготовили бауырсаки. Нужно сделать больше, чтобы угощать людей. Это нормально, соответствует казахским традициям.

Глава города еще раз подчеркнул, что юрты должны работать для людей, "пока будет идти концертная программа".

22 марта на торжественном мероприятии назовут победителей еще одного городского конкурса - "Наурыз в каждом дворе", на который уже откликнулись в двадцати ОСИ. Заявки для участия еще принимают, за дополнительной информацией можно обратиться в управляющий орган своего дома.

Комиссия оценит конкурсные задания в жилых дворах 21 марта. В городском акимате обещают, что трем лучшим ОСИ вручат акустические системы. Утешительными призами отметят еще семерых активных участников конкурса.

Праздничные площадки в этно-стиле планируют организовать в здании аэропорта и на перроне железодорожного вокзала. Пассажиров будут встречать и провожать, угощая Наурыз көже и бауырсаками.

Соревнования по национальным видам спорта пройдут в районе КРУ им. А. Байтурсынова.

Время начала мероприятий в акимате обещали сообщить позже.

