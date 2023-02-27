Сообщение о том, что на подоконнике четвертого этажа одного из домов в Лисаковске, свесив ноги наружу, сидит женщина, поступило 26 февраля в дежурную часть отдела полиции города. Испуганные прохожие стали кричать, чтобы женщина держалась и не сорвалась.

Жительница этого дома Анастасия РУДНЕВА рассказала, что в начале одиннадцатого часа она шла в магазин и увидела сидящую на подоконнике бабушку.

- Мы начали ее просить, чтобы она не сорвалась, вызвали полицию. Участковый прибыл моментально и смог спасти женщину, - рассказала о событиях этого дня Анастасия.

На место происшествия прибыл участковый инспектор Ерлан ТАНЖАРИКОВ.



- Я немедленно поднялся в квартиру, мне удалось буквально затащить женщину в комнату. Оказалось, что 70-летняя женщина больна. Ее дочь ушла в магазин, а в это время ее мать открыла окно и села на подоконник, - рассказал участковый.

Через несколько минут домой вернулась и дочь женщины, которая ухаживает за ней. Она отлучилась лишь на несколько минут, оставив присматривать за бабушкой своего 7-летнего сына.



В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Ерлан Танжириков работает на административном участке с 2018 года. До этого он работал в Тарановском районе и не раз проявлял себя геройски. К примеру, участковый был удостоен президентской награды – медали «Ерлігі үшін» («За мужество»). Его отметили высоким званием за задержание преступника, совершившего нападение на дом одиноких женщин 29 февраля 2016 года в районе Б. Майлина. В тот же день участковый спас рыбака и его жену, которые практически находились на грани жизни и смерти.

В его адрес не раз поступали благодарственные письма. Жители области говорят о нем, как об отзывчивом и неравнодушном сотруднике, который никогда не проходим мимо чужой беды.