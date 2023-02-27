График изменили в связи с уменьшением нагрузки. Число обращений по вопросам легализации значительно снизилось, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

Теперь СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00. Это касается и Костаная.

При этом, в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним — в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 14:00.

К слову, в новом режиме центры будут работать до 6 марта. Об изменениях будет сообщено дополнительно.