Национальная компания QazaqGaz предлагает установить минимум потребления газа, сообщает orda.kz. За превышение нормы казахстанцам придётся платить дополнительно.

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В отопительный период в северных регионах домовое хозяйство потребляет около 500–1000 кубов топлива, а в южных и западных регионах потребление в три раза больше.

«Это говорит о том, что в домовом хозяйстве есть какой-то бизнес. То есть гостиница, магазин, дополнительный дом и так далее. Мы хотим внедрить социальный минимум. То есть если это домовое хозяйство, если ты ИЖС, если минимальное оснащение – конфорка, газовая плита и котёл, рассчитываем норматив потребления. Всё, что сверху – это сверхнормативное потребление. Так мир живёт и нам тоже нужно жить так», – заявил заместитель председателя правления компании Арман Касенов на заседании 24 февраля.

Вместо годового планирования тарифов на газ компания переходит к пятилетнему планированию, как в энергетической сфере. Эти меры призваны увеличить ресурсную базу.

Меж тем внутреннее потребление обновило исторический максимум – более 4 млн м3/час из-за прироста потребителей и суровых погодных условий. С 2015 года объёмы потребления внутреннего рынка выросли в два раза и продолжают расти. К 2030 году объём потребления внутреннего рынка вырастет до 40 млрд кубов.