Зимний сезон в разгаре и все чаще на первый план спортивной жизни области выходят представители лыжного спорта. И каждый год в календаре многочисленных стартов всегда находится окно для проведения особенной гонки, которую с нетерпением ждут как действующие лыжники, так и любители лыжных гонок всех возрастов. И это - лыжный марафон в Рудном на призы Ивана Ивановича Гаранина.

Старт марафона на призы Ивана Гаранина

Того самого Гаранина, который совершил спортивный подвиг в уже далеком 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке и принес мировую известность небольшому городку из Северного Казахстана. Та Олимпиада была для 30-летнего Ивана Гаранина второй. Завоевав бронзовую медаль в гонке на 30 километров, он финишировал четвертым на дистанции вдвое короче и у него был реальный шанс стать олимпийским чемпионом в составе эстафетной команды, за которую с ним бежали олимпийские чемпионы Николай Бажуков и Сергей Савельев, а также обладатель серебряной медали Евгений Беляев. Однако у бежавшего первый этап Беляева отломился пластиковый носок ботинка, и он финишировал одиннадцатым. Бажуков немного поправил положение, но у Савельева была неправильно скорректирована смазка лыж, и Гаранин стартовал только шестым с разрывом от третьего более чем в минуту. Показав на своем этапе второй результат среди всех участников эстафеты, Гаранин обошел трех соперников и принес своей команде бронзовые медали. А в заключительной гонке на 50 км он занял четвертое место, став лучшим из советских лыжников.

Гаранин не стал олимпийским чемпионом, но Олимпиаду в Инсбруке некоторые журналисты назвали «Олимпиадой Гаранина», а журналист Илья Ляхов написал такие строчки о спортивном подвиге Гаранина:

...Сегодня в Инсбруке в день морозный

Иван позиций своих не сдал.

Дороже «золота» эта «бронза» -

Тяжелый, пропитанный потом металл!..

Подъемы разной крутизны на трассе - особенность лыжного марафона в Рудном

Морозным был и день проведения лыжного марафона на призы Ивана Ивановича Гаранина, который проводится в Рудном с 1979 года. Однако это нисколько не смутило его участников, приехавших со многих регионов области, а также из городов Казахстана и России, чтобы выразить свое уважение легендарному лыжнику.

В программе традиционных соревнований, организаторами которых выступило Общественное объединение «Спортивный клуб любителей лыжных гонок «Рудный» и которые прошли при поддержке отдела физической культуры и спорта акимата города Рудного, были гонки на 15 км и 30 км в зависимости от возрастных групп.

Квартет лидеров 30-километрового марафона

Около 100 лыжников из Астаны, Караганды, Кокшетау, Костаная, Лисаковска, Рудного, Сарани, Семея, Темиртау, Щучинска, Акмолинской области, Ауликольского, Костанайского и Сарыкольского районов и района Беимбета Майлина Костанайской области, а также гости из России, соревновались в 11 возрастных группах. Среди участников марафона были и ветераны лыжного спорта, давно и тесно общающиеся друг с другом и «виновником» гонки, и многочисленные ученики Гаранина, с восхищением произносящие имя своего именитого и скромного наставника, и молодые спортсмены, хорошо понимающие, какой неоценимый вклад внес Иван Иванович в развитие лыжных гонок.

На дистанции Вячеслав Гаранин - один из лидеров гонки на призы Ивана Ивановича Гаранина

Были среди участников и новички, один из которых, представившийся Романом и приобщившийся к лыжам в достаточно зрелом возрасте, несмотря на усталость, после финиша был полон эмоций от прошедшего старта: «Сложно передать словами накал борьбы на трассе и дружескую атмосферу, царившую на лыжном стадионе. Недавние соперники на лыжне, перекинувшись парой слов с незнакомцем после финиша, становятся друзьями и товарищами. И абсолютно всех сплачивает в этот день чувство благодарности и уважения к нашему легендарному лыжнику Ивану Ивановичу Гаранину.

Кстати сам Иван Иванович, как отметила его воспитанница и руководитель «СК «Рудный», чемпионка мира среди ветеранов Masters World Cup 2013 года в гонке на 30 км в Италии Светлана Парисеева, был всегда против упоминания его имени в названиях гонок: «Конечно, приятно, - говорит он, - конечно, здорово, но может быть как-то без этого…»

На лыжне участник Паралимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Юрий Березин

Ну, а каждый участник лыжного марафона на призы своего легендарного земляка старался не просто преодолеть тяжелые снежные километры, а продемонстрировать на лыжне и стойкость, и силу духа, и показать хороший результат, и получить при этом удовольствие. И все без исключения справились с этими сложными задачами, а абсолютно лучший результат на финише мужской гонки на 30 км классическим стилем показал Алмас Каримов из Костаная - 1 час 33 мин. 25 сек., ставший победителем в возрастной группе 18-29 лет. На финише он опередил своих земляков, занявших призовые места в этой же возрастной группе, Алишера Кинуарбека и Ризу Баймаганова, показавших на финише одинаковое время - 1:34.29.

Призеры марафона в возрастной группе 18-29 лет Алишер Кинуарбек, Алмас Каримов и Риза Баймаганов

Квартет сильнейших в абсолютном зачете замкнул сын Ивана Ивановича - Вячеслав Гаранин (Костанай), который с результатом 1:35.40 стал победителем в возрастной группе 50 лет - 54 года.

Также в своих группах сильнейшими на «тридцатке» у мужчин стали Роман Локусов из Балкашино Акмолинской области (35-39 лет) - 1:43.43, Дмитрий Шмидт из Рудного (40 лет - 44 года) - 1:44.27, Сергей Кижеватов из Самары (45-49 лет) - 1:37.42 и Рафаиль Тикчурин из Караганды (50-59 лет) - 1:51.30.

Среди женщин на дистанции 30 км победительницами в своих возрастных группах стали костанайки Лаура Киныбаева (18-29 лет) - 1:56.08, Анна Грачова (30 лет - 34 года) - 2:37.35, Ольга Сагимбаева (40 лет - 44 года) - 2:29.57, Галия Исмагамбетова из Аулиекольского района (50 лет - 54 года) - 2:10.50 и Куляш Тулебаева из Костаная (55-59 лет) - 2:26.35.

Победительницы 30-километровой гонки в своих возрастных группах Куляш Тулебаева и Ольга Сагимбаева

Лыжники старше 60 лет соревновались на дистанции 15 км, на которой абсолютно лучшие результаты показали Сергей Кутергин и Зеренды Акмолинской области - 54 мин. 51 сек., ставший победителем в возрастной группе 60 лет - 64 года, и отмечавшая в этот день свою круглую дату рудничанка Татьяна Сущик - 1 час. 29 мин. 10 сек., став победительницей в возрастной группе 65-69 лет.

Призеры марафона

Также первые места в своих возрастных группах на этой дистанции завоевали руководитель ОО «Казахстанское сообщество любителей лыжных гонок» Александр Коренецкий из Балкашино Акмолинской области (65-69 лет) - 57.38, Николай Хрипунов из Лисаковска (70 лет - 74 года) - 1:01.32 и Виктор Куляшов из Рудного (75 лет и старше) - 2:03.11, а также рудничанки Ирина Некрылова (60 лет - 64 года) - 1:30.50 и Лариса Костромина (70 лет - 74 года) - 2:10.20.

Из досье «НГ»

Гаранин Иван Иванович родился 1 августа 1945 года в поселке Соколовка Кустанайской области, окончил Алма-Атинский институт физической культуры и спорта по специальности тренер-преподаватель по лыжному спорту, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион Советского Союза по лыжным гонкам, член сборной СССР с 1970 по 1981 гг., участник ХI зимних Олимпийских игр в Саппоро (Япония, 1972 г., 17-е место в гонке на 50 км), серебряный призер чемпионата мира в эстафете 4х10 км (1974 г.), бронзовый призер ХII Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия, 1976 г.) в эстафете 4х10 км и в гонке на 30 км, победитель 85-километровой королевской гонки «Васалоппет» в Швеции (1977 г.), награжден орденом «Знак почета» в 1976 г. и орденом «Парасат» в 2001г., заслуженный тренер Республики Казахстан, Почетный гражданин города Рудного.

Фото Сергея РЫБИНА