Первая выставка учеников студии открылась 24 февраля в фойе областной библиотеки имени Л. Н. Толстого. Мероприятие прошло с творческими номерами и представлением авторов картин.

Юлия БОГЕР занимается творчеством 17 лет. На открытии выставке она поделилась историей о том, как ее преподавательница вместе с мамой договорились зачислить 11-летнюю Юлию в художественную школу. Рассказала, как впервые взяла в руки кисточку. И вот спустя много лет она принимает таких же юных ребят у себя в студии рисования, где уже занимаются более 55 учеников в возрасте от 9-ти до 48 лет.

- Никогда не поздно начать заниматься тем, что действительно нравится, - сказала Юлия Богер. - И возраст - совсем не помеха, ведь самое главное - это желание.

Мы побеседовали с авторами картин, представленных на выставке. Софье Бледных 15 лет, она занимается в художественной студии уже 3 года. Она рассказала про свою самую трудную и первую работу маслом с изображением кота, на эту картину у автора ушло 5 месяцев кропотливого труда. Помимо писания картин маслом, Софье нравится работать digital (рисование на айпаде со стилусом). Это нововшество покорило сердца многих учеников художественной студии.

На выставку можно посмотреть до 9 марта включительно.