Казахстанский благотворительный фонд уже год помогает всем, кого затронула война.

Фото из Instagram аккаунта @posylka_fond

После начала войны в Украине по всему миру стали открываться гуманитарные фонды для помощи пострадавшим: некоторые помогают беженцам, другие собирают деньги для ВСУ, а кто-то ежедневно снабжает украинцев едой, одеждой и медикаментами.

В Казахстане тоже есть такой фонд - «Посылка». Журналисты сайта masa.media поговорили со Златославой Близнюк, одной из основательниц «Посылки», об их работе и о том, как казахстанцы сплотились для помощи Украине.

О создании «Посылки»

Фонд создавался тремя активистками, которые очень хотели помочь украинскому народу. Зарина Шахмуханбетова — казашка, которая замужем за украинцем, живет в Запорожье; Анастасия Байбула - этническая украинка, гражданка России, но уже семь лет живет в Казахстане, и Златослава Близнюк - украинка, которая тоже уже шесть лет проживает в Казахстане.

Мы с самого начала войны работали в штабе гуманитарной помощи Астаны и Алматы. Правильнее даже будет сказать, что мы организовывали эти штабы.

Страничка фонда «Посылка» существовала еще до начала войны, это было сообщество «Украинцы в Алматы». После начала войны организатор с удовольствием нам отдал ее для того, чтобы мы лучше и быстрее могли доносить информацию до украинцев и людей, которым небезразлична Украина и ее народ.

В работе нашего фонда иногда бывают некоторые качели. Мы то открываем наши штабы, чтобы принимать гуманитарную помощь, потом решаем, что их стоит закрывать. Но в итоге снова их открываем.

Цель работы фонда

Главная цель - помочь как можно большему количеству людей, которые пострадали от войны. Будь это жители Украины или люди, которые покинули ее.

На данный момент 70% всей работы фонда - это отправка гуманитарной помощи в разные части Украины, но мы также помогаем беженцам, которые находятся в Казахстане.

Как доставляются грузы в условиях военных действий

На данный момент самый безопасный вид доставки гуманитарных грузов в Украину - это доставка наземным транспортом, 20-тонными машинами. У них длинный путь: идут сначала в Курык на паром, потом в Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, а затем уже пребывают в Украину.

Юрты Несокрушимости в Украине

Юрты Несокрушимости были куплены «Кусто групп» для Украины, непосредственно мы их туда передавали. Сначала мы отправили шесть юрт, а в прошлом месяце — еще три, купленные уже другими предпринимателями. Планируется поставить такую юрту в каждом городе Украины.





Юрта Несокрушимости в Буче, городе под Киевом. Источник: The Village Казахстан

Выражаем им огромную благодарность за это, и, конечно, большое спасибо Сергею Нагорняку и всей казахской диаспоре - они принимающая сторона. Мы с ними постоянно на связи, и следующая машина тоже будет идти к ним

Нам часто приходят письма с благодарностями от жителей Украины. До них доходит гуманитарка от казахстанцев. Это всегда очень трогательно и дает стимул работать дальше.

Фото из Instagram аккаунта @posylka_fond

Сейчас ведутся сборы «коржынов» (корзин с подарками) к Наурызу, так как мы хотим, чтобы необходимые продукты были в Юртах Несокрушимости на Наурыз.

О поддержке казахстанцев

Если что-то случается в Украине, например, попадание в жилой дом в Днепре, люди сильно включаются и начинают приносить помощь. Так же происходит, когда помощь собирается специально на что-то.

Народ Казахстана очень хорошо относится к тому, что мы делаем. А за государство скажу одно: хорошо, что не мешают.

Главный результат работы

За этот год мы отправили более 530 тонн помощи совместно с простыми казахстанцами, предпринимателями и другими фондами. Это значит, что нам удалось помочь тысячам людей.

Как можно помочь Украине через фонд «Посылка»

Сейчас ведутся сборы коржынов к Наурызу. Список продуктов и других необходимых предметов можно посмотреть в инстаграм @posylka_fond и @Help_ukraine_kz.

Кроме финансовой и гуманитарной помощи, всегда необходима информационная поддержка.

Также фонд «Посылка» принимает любую посильную помощь. Например, можно учить украинцев казахскому языку, создавать дизайнерские макеты для Инстаграма фонда, перевозить гуманитарную помощь из маленьких городов в Астану.

Любая безвозмездная помощь, которую люди хотели бы нам отдать, очень будет полезной.