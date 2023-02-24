Стрелки на башенных часах Костаная вновь показывают правильное время
Ольга ЛИХОГРАЙ
24 февраля 2023, 14:34 | Общество
Об этом на своей странице в Instagram сообщил отдел ЖКХ акимата Костаная. Причина сбоя - отключение электроэнергии. Правда, не указано, когда было отключение и как долго часы отставали.
Фото Ксении РЕБИК
- В настоящее время корректировка работы башенных часов проведена, - коротко сообщил отдел ЖКХ.
Ранее читатели "НГ" сообщали, что часы на главной башне Костаная показывают неправильное время уже несколько недель. Об этом «НГ» рассказала 23 февраля, а сегодня, 24 февраля, проблему устранили.
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