Аким Костанайской области и другие чиновники провели единый день приема граждан, в котором приняли участие 212 жителей региона. Считаете ли вы эффективным такой формат общения власти с народом? Да. Граждане могут рассказать о проблемах напрямую акимам и руководителям ведомств.

Да. Акимы могут увидеть, насколько эффективно работают их подчиненные.

Нет. Такие встречи показывают, что госаппарат работает неэффективно.

Нет. Такие акции - показуха, чтобы создать видимость «Слышащего государства».

