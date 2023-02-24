Более 5 тыс пачек нелегальных сигарет изъяли на Центральном рынке в Костанае
24 февраля 2023, 10:59 | Происшествия
Реализацию табачных изделий без средств идентификации пресекли 15 февраля во время рейда сотрудники департамента государственных доходов по Костанайской области совместно с сотрудниками полиции.
5 384 пачек сигарет иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester) предназначались для розничной реализации, сообщили в ведомстве.
По данному факту составлен административный материал по ч. 2 ст. 283 КРК об АП. Дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 500 МРП и лишение лицензии.
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