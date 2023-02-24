О развитии массового спорта, подготовке резерва и работе спортивных федераций говорили на выездной коллегии управления физической культуры и спорта. Совещание провели 23 февраля в спорткомплексе "Астана" в Тобыле.

В прошлом году на развитие физкультуры и спорта в регионе из бюджета потратили 15,6 млрд тенге - на 20% больше по сравнению с 2021 годом. В том числе из областного бюджета - 13,7 млрд тенге. Доля бюджета городов и районов - 12,1%, или 1,9 млрд тенге.

Несмотря на увеличение общего объема финансирования, сократилось количество спортивных мероприятий, это отметил в своем докладе руководитель профильного управления Каиржан ЕСИМТАЕВ.

- К сожалению, сократилось число проводимых мероприятий в Федоровском, Узункольском, Наурзумском, Камыстинском и Денисовском районах. В Житикаринском и Аулиекольском районах число мероприятий сократилось более чем в 2 раза, - отметил он.

В управлении считают причиной сокращение объемов финансирования на местах и отсутствие взаимодействия местных акиматов с коллективами физкультуры.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ и вовсе поставил под сомнение компетентность руководителей местных отделов спорта:

- Кто руководит этими отделами, насколько эти люди квалифицированы? Тоже большой вопрос.

Кроме этого, свою порцию критики от акима области получили и в управлении. Усомнился Кумар Аксакалов и в эффективности работы ДЮСШ. В области 30 спортивных школ, в которых занимаются 20 848 детей и подростков, в штате - 422 тренера.

- Финансирование растет, но требование к работе ДЮСШ не меняются, - сказал аким области. - Зачастую деятельность школы остается сама по себе, я бы сказал, бесконтрольно. Результатов не видим таких, каких хотелось бы видеть.

В числе последних знаковых достижений аким назвал результаты 2018 года в греко-римской борьбе, в 2022 году отличилась та же команда, а также и тяжелоатлеты.

- Других результатов нет, - добавил Аксакалов. - Думаю, это из-за отсутствия ориентированности на результат и контроля со стороны управления. Поэтому нужно разработать четкий KPI - что мы хотим получить от каждой школы.

А получить от ДЮСШ глава региона хочет, прежде всего, резерв для профессиональных спортивных клубов. В облаакимате посчитали количество местных спортсменов в составе профессиональных клубов за последние десять лет. В БК "Тобол" играли 27 местных воспитанников, в ФК "Тобол" - 22, в ХК "Горняк" - 15.

- ДЮСШ должны подпитывать наши областные профессиональные клубы, - указал Аксакалов.

Обсудили развитие спорта высших достижений - в Центре подготовки олимпийского резерва и Школе высшего спортивного мастерства тренируется 191 спортсмен.

- В 2022 году воспитанники Центра подготовки олимпийского резерва завоевали 46 золотых медалей чемпионатов РК, 20 спортсменов переданы в республиканский Центр олимпийской подготовки, 8 спортсменов зачислены в штатные национальные команды по видам спорта, - сообщил Каиржан Есимтаев. - В составе Школы высшего спортивного мастерства в настоящее время 41 спортсмен-разрядник, 68 мастеров спорта, 37 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта. 82 спортсмена входят в составы сборных команд республики, в том числе 64 спортсмена в основном составе, 14 - в молодежном.

Руководитель управления спорта уточнил: из 15 золотых медалей в чемпионатах мира только одна у тяжелоатлета. Остальные 14 медалей получили спортсмены неолимпийских видов спорта: каратэ ашихара, ММА, полиатлон, кикбоксинг, грэпплинг UWW, гиревой спорт.

- Нам надо развивать, прежде всего, олимпийские виды спорта, которые во всем мире признаны, - резюмировал аким области. - Я понимаю, что каждый вид спорта очень важен, но есть Олимпиада. Мы должны вложить все усилия, чтобы там достичь результаты.

Он также отметил недостаточную работу спортивных федераций в подготовке и проведении областных соревнований.

Кумар Аксакалов предложил спортсменам и тренерам задать вопросы. Чаще всего звучали просьбы. Практически все тренеры говорили о недостатке в финансировании участия в соревнованиях и организации турниров, а также о нехватке спортивных залов. Многие юные спортсмены из-за этого пропускают соревнования, не нарабатывают спортивный опыт. Хотя спортобъекты строят и в областном центре, и в районах

- Давайте посмотрим, как эти площади можно использовать. Готовы выслушать предложения. - обратился к спортсменам Аксакалов. - Надо сделать так, чтобы все наши объекты работали по полной, чтобы каждый спорткомплекс, каждая его часть была загружена, чтобы ни одной минуты там свободной не было. Вот это наша задача. Поэтому давайте тоже думать!

Пока местные тренеры, как правило, энтузиасты своего дела, ищут спонсоров, чтобы отвезти на турнир восходящую звезду, областной акимат ежегодно выделяет по 1,2 млрд тенге на ФК "Тобол". В 2020 году президент РУ Касым-Жомарт Токаев поручил главам регионов сократить финансирование профессиональных клубов и направить средства на развитие спорта для подрастающего поколения. Корреспондент "НГ" поинтересовалась, какую позицию примет нынешний аким области в части поддержки ФК "Тобол".

- Финансирование ФК «Тобол» идет на уровне прошлого года. Свыше 1,2 млрд тенге мы не имеем права направить, это поручение по всем регионам - финансирование одно. Тут перекосов не будет, даже при всем желании. Увеличить финансирование из бюджета не получиться.

- Меньше возможно?

- Пока мы оставим на этом же уровне. В Костанае футбол - это больше, чем просто футбол. Ну, традиция есть, хорошая традиция с историей, с хорошими результатами. Понятно, что вызывает вопросы состав команды...

Фото Сауле КУАНБЕК

