Директор школы Западно-Казахстанского областного специализированного IТ-лицея для одаренных детей Женис Шонбаев освободил мальчиков от дежурства в столовой, потому что посчитал, что это не их обязанность, передает Orda.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

С жалобой на это решение руководителя учебного заведения обратилась мать девятиклассницы.

«Около двух недель назад моя дочь позвонила мне в слезах. Оказывается, директор сильно отругал ее за то, что она не носила платок во время дежурства. Дело в том, что с ноября прошлого года директор ввел обязанность носить платок в столовой. После того, как дочка наотрез отказалась прислушиваться к нему, директор решил наказать трех ее одноклассниц, поставив их на дежурство. Кроме того, на следующий день он запретил всем ученикам выходить на улицу и посещать спортивные секции и образовательные курсы», — рассказала Анар.

Женщину возмущает, что дежурят только девочки, в то время как мальчики ничего не делают. Чтобы разобраться с этой проблемой, Анар с тремя родителями учеников пришли требовать разъяснения к директору школы. Прождав полтора часа, они наконец попали к нему на прием. Но его ответ поверг всех присутствующих в шок.

«Разговаривал он с нами на высоких тонах. Когда мы спросили, почему же он возвышает статус мальчиков. Он сказал « девочки должны уважать мальчиков и служить им. Поэтому я назначаю только их». Он также в качестве аргумента указал на то, что мы, все четыре женщины, сидящие перед ним, готовим и несем еду для наших мужей», — говорит женщина.

Фото – Instagram лицея

Когда родители стали высказывать противоположную точку зрения, директор, разозлившись, заявил, чтобы они «не навязывали свой порядок в его учреждении». Анар считает, что поступок директора дискриминирует женщин и считает такое отношение неприемлемым. Родители обратились в управление образования Западно-Казахстанкой области и рассказали об инциденте.

«Нам там сказали, что по закону дети не должны подвергаться дискриминации по половому признаку и школа не должна допускать такого поведения директора. Мы написали заявление. В управлении образовании заверили, что проведут расследование и примут решение», — сказала Анар.

Корреспондентка Orda.kz также связалась с лицеистками. 10-классница Айнур (имя изменено по просьбе девочки) рассказала, что с приходом нового директора на учеников оказывается давление. Тему дежурства учащиеся неоднократно поднимали.

«Когда в начале учебного года ,мы спросили, почему только мы должны дежурить в столовой, директор ответил, что столовая – не место для мужчин и дежурство влияет на формирование их поведения», — отметила Айнур.

Выпускница Камилла (имя изменено) пояснила, девочки были против этого распоряжения, но Шонбаев стоял на своём, мол, у мальчиков формируется женственный характер.

«Каждый ученик дежурит три раза в месяц. В этот день мы просыпаемся раньше обычного и спускаемся в столовую. Готовим столы, выставляя на них приборы. После трапезы, каждый сдает свою посуду, а дежурные убирают то, что осталось на столах, а потом вытирают их. По идее, дежурство делается для того, чтобы школьники не стояли в очередях»,- говорит Айнур.

В остальном, ей в IT-лицее нравится все: и образование, и педагоги, которые не запрещают высказывать свою точку зрения.

Корреспондент Orda.kz обратилась к директору лицея Женису Шонбаеву за комментарием. Однако его не последовало.

«Каждое заведение имеет свои внутренние правила. Школа вправе не обсуждать их с посторонними информационными порталами», - кратко добавил Шонбаев.

Журналист Orda.kz также поинтересовался у руководителя, считает ли он, что статус мальчика выше, чем у девочки. Однако Шонбаев заявил, что он имеет право не отвечать на этот вопрос.

Редакция Orda.kz обратилась в региональное управление образования. В ведомстве отметили, что дежурства отменили.

«22 февраля представители департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области и управления образования организовали выезд в областную специализированную школу-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей. Выяснилось, что в столовой были дежурства. Со второй четверти текущего учебного года для соблюдения санитарно-гигиенических требований дежурным введено ношение фартука и головного убора (платка для девочек). Однако сейчас дежурство в столовой отменено», — ответили в управлении образования.