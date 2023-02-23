Панорамный лифт в торговом павильоне или бизнес-центре сегодня не удивляет никого. Интересный дизайнерский ход перенимают и застройщики, которые возводят частные дома и коттеджи. Сегодня популярность подъемников, с которых можно любоваться убранством дома или торгово-развлекательного комплекса, в Нур-Султане и других городах Казахстана достаточно высокая.

Разновидности и основные отличия панорамных лифтов

Прародителями панорамных подъемников смело можно называть механизмы, которые устанавливались снаружи здания и применялись для подъема и спуска людей. Минимум ограждения, использование большой громоздкой кабины в формате клети и прозрачные двери давали возможность пассажирам наблюдать за происходящим снаружи и считать этажи.

Внешний вид современных панорамных лифтов можно назвать футуристическим. Кабины подъемников, движущихся внутри шахт, могут иметь различную:

форму пола;

высоту ограждения;

внутренний дизайн.

Отличаются лифты по грузоподъемности (вместимости), материалам и их качеству, использованным при производстве, а также типу привода.

При подборе оптимально варианта подъемника открытого типа следует принять во внимание не только дизайн конструкции, но и оценить технические требования к монтажу и условия, в которых лифт будет эксплуатироваться. При поиске модели весьма важно расположение лифтового подъемника в проекте здания, ведь многие варианты можно устанавливать только внутри помещения.

На сегодняшний день в мире существует огромное множество решений открытых и закрытых панорамных лифтов, самыми необычными из которых являются подъемники, осуществляющие перевозку пассажиров в наклонных шахтах.

Популярные варианты подъемников

Изготовители, понимая ценность для заказчика таких параметров как дизайн и технические характеристики, при производстве панорамных лифтов стремятся максимально разнообразить ассортимент. Сегодня в продаже можно найти полностью прозрачную или зеркальную кабину из прочных материалов, подъемник с интересным световым решением, а также варианты клетей причудливых форм.

По оценкам консультантов, которые занимаются продажей панорамных лифтов, наиболее часто заказывают модели с кабинами цилиндрической или традиционной формы с полным остеклением и каменным полом, способные вместить до 8 человек.

Большой популярностью у клиентов пользуется оборудование, приводимое в движение электромотором, ведь такой тип лифтов имеет приемлемую стоимость и прост в обслуживании. Варианты с электрическим приводом подходят для установки в высотных зданиях. Модели такого формата имеют станцию управления и высокую скорость передвижения.

Конструкция лифтов панорамного типа позволяет обустраивать шахты без машинного отделения. Это экономит место и сокращает расходы на приобретение и обустройство подъемника, что немаловажно в современных реалиях.

Стоимость оборудования и особенности монтажа

Многие заказчики думают, что цена панорамных подъемников всегда выше стоимости обычных лифтов. Но такое суждение не совсем верное, ведь то, сколько стоит подъемное оборудование в большей мере зависит от комплектации, стоимости узлов и агрегатов, применяемых производителем, качества изделия и бренда.

Интересным фактом в пользу современных панорамных лифтов является возможность монтажа подъемника в уже готовых постройках. Отсутствие потребности в строительстве бетонной шахты, выпуск установок, которые не имеют машинного отделения, а также наличие конструкций малой вместимости позволяют использовать подъемник в небольшом офисном здании, развлекательном заведении и даже в загородных коттеджах.

Подобрать подъемник панорамного типа в Нур-Султане помогут специалисты ТОО Lift.kz. Являясь официальным представителем таких брендов как XIZI (Китай) и Mac Puar (Испания), компания Lift.kz имеет возможность предложить покупателям устройства от данных производителей по низким ценам.

Получить консультацию, оформить заявку на покупку лифта или комплектующих, а также заказать услугу монтажа или технического обслуживания лифтовых подъемников можно по телефонам, указанным на сайте компании.

На правах рекламы