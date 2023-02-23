Главные часы Костаная, расположенные в городской башне по ул. Байтурсынова, отстают на 12 минут. Об этом «НГ» сообщили несколько читателей. Сегодня, 23 февраля, корреспонденты «НГ» убедились, что символ города действительно дал сбой.

Судя по часам на башне полдень еще не наступил, тогда как наручные часы показывают 12:07

Мы обратились за комментарием в акимат Костаная, где обещали выяснить причину отставания. Предварительные версии: мороз или перебои с электроснабжением.

Часы отправили на капитальную реконструкцию летом 2016 года. Бюджет Костаная потратил на нее 4,5 млн тенге. Когда их вернули на башню, подрядчики уверяли, что отставать часы не должны.

- Часы современные, с GPS-коррекцией, то есть они синхронизируются по спутнику и не будут отставать. - сообщал "НГ" в июне 2016 года инженер ТОО "Геолайн" Максим ЛЕВИЦКИЙ. - Есть функции подсветки и боя часов, их можно использовать по желанию. Также механизм может работать без питания 12 часов.

Однако уже осенью 2016 года часы начали отставать на целых 40 минут, а 28 ноября и вовсе остановились на отметке 14:45. Тогда в фирме-подрядчике ТОО «Геолайн» поясняли, что, возможно, на механизм повлиял мороз, но заверили, что за ночь часы "догонят" нужное время, так как синхронизированы со спутником. 29 ноября часы действительно показывали точное время. Однако спустя 10 дней вновь остановились.

В декабре 2016 года часы отправили на завод-изготовитель в Санкт-Петербург, где привели в порядок. 28 декабря Биг-Бен вновь украшал башню Костаная. С тех пор проблем с ним не наблюдалось.

Ждем комментарий акимата города.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ