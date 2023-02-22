Планы строительства новых школ и трещины в несущих стенах детского сада в Рудном обсуждали во время рабочей поездки акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА. Начал он с визита на стадион "Строитель", где в сентябре 2024 года должна открыться новая школа на 1200 мест.

Ее будут строить по меморандуму на деньги ERG. За основу взят проект школы № 27 в мкрн. Юбилейный в Костанае. Строительно-монтажные работы должны начаться в мае этого года.

- Здесь будет два корпуса, школа очень современная, - рассказал советник акима Рудного Валерий ПОЛЕШКО. - Проект достаточно хороший, рассчитан на использование местных материалов. Пока готов только эскиз, проект в разработке. Акт на землю в процессе регистрации. Рядом могут поместиться футбольное и баскетбольное поля. Стадион, который здесь был, давно не работал. Он давно перешел в разряд коммерческих помещений. У него вид, который уже не красит город. Есть проблемный момент - нам необходимо ликвидировать остатки стадиона, вывезти порядка 8000 куб. м бетона и земли. Просим поддержать на сессии маслихата выделение средств на расчистку территории, это порядка 56 млн тенге.

Аким области пообещал, что проект поддержит. Проблемы могут возникнуть с коммуникациями - помимо сетей, которые необходимо подвести к школе, есть участки с дополнительными наружными сетями, которые нужно будет переуложить.

Еще одну школу строить планируют в поле возле ЦУМа, начать тоже хотят в этом году. Однако врио акима Рудного Виктор ИОНЕНКО высказал опасения, что из-за наличия рядом трассы с активным трафиком могут возникнуть проблемы с безопасностью детей. Решение он видит в строительстве новых жилых домов рядом со школой.





- Я еще лет 20 назад когда проезжал мимо этого поля и не мог понять, почему эта территория пустует, - сказал Кумар Аксакалов. - Можно здесь школу построить, надо здесь проектировать новые дома. Другие объекты? Дворец спорта есть, больница есть. Дома здесь сами напрашиваются.

Корреспондент «НГ» задал вопрос - уже несколько лет власти обещают построить физкультурно-оздоровительный комплекс на этом же пустыре, но ближе к мечети, как совмещаются эти планы? Ионенко ответил - проект ФОКа оказался слишком дорогим, около 4 млрд тенге. Поэтому его пока отправили на доработку.

Аким области провел в городском акимате совещание, где среди множества вопросов обсуждались в том числе проблемы с отсутствием школы в поселке Горняцкий, из-за чего власти вынуждены ежедневно возить 163 сельских детей в Рудный.





- Мы изучили варианты, строительство новой школы - это хорошо, но дорого и долго, тем более, у нас есть в Горняцком здание детсада, - сказал Ионенко, показывая фотографии этого здания. - Это хорошее здание, крепкое, в технически хорошем состоянии. На первом этаже там размещены местный акимат, отдел культуры, класс предшкольной подготовки и ФАП. Второй этаж пустует, это порядка 800 кв. м. Мы можем безболезненно сделать 8 классов. Можем организовать там занятия для учеников начальных классов, это порядка 87 детей. А во вторую смену организовать уроки для среднего звена, это 79 учеников. Здание на балансе акимата.

- Здание будет считаться приспособленным, поскольку у него не будет спортзала и столовой, - отметила руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА. - В принципе так можно сделать.

Ионенко отметил - так как это типовое здание детсада, помещение под столовую там есть, ее нужно оборудовать. «С лицензией будут проблемы», - заметила Ибраева. Аким области попросил дополнительно изучить этот вопрос.

-Нам нужно более рационально использовать пустующие помещения, тем более, что они в нашей собственности, государственной, - высказался Аксакалов.

Виктор Ионенко поднял проблему детского сада № 8 в Рудном, который сейчас в предаварийном состоянии - трещины уже пошли по несущим стенам, а с 2017 года наблюдается усадка здания. Пока что от стен просто отодвинули детские кроватки. На работы по укреплению стен и фундамента нужно 347 млн тенге.

- Благоустройство сделаете сами, самое главное - укрепить стены и фундамент, - сказал Аксакалов. - Пока не до красоты. Посмотрим, насколько эти работы по укреплению дадут результат. Если усадка прекратится, новых трещин не будет, тогда мы продолжим ремонт и сможем привести здание к стандартам. На ближайшей сессии мы этот вопрос рассмотрим.

Фото Георгия ГОВОРОВА

