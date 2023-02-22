А подрядные организации вывезли свыше 400 000 куб. м снега с территории областного центра. Как готовятся к возможному подтоплению, рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- Работы по текущему содержанию улиц и мест общего пользования выполняют 5 подрядных организаций на 8 участках. Общая площадь обслуживаемой территории составляет 3 885,1 кв. м, - рассказали в ДЧС. - На складах подрядных организаций заготовлено 1 500 тонн инертных материалов, 2 000 шт. мешкотары, 5 тонн бензина, 2,3 тонны дизельного топлива.

Зоны возможного подтопления, если весна будет теплой и многоводной, прежние: район Колесных рядов (улицы Тобольская, Пионерская, Красный кузнец, Юный боец, Дачная), садовое общество «Текстильщик», жилой массив Кунай, а также жилой массив Дружба (улицы Луговая, Школьная) и мкр. Костанай-2. Всего в зоне подтопления находится 404 жилых дома с населением около 1 500 человек.

- Для ликвидации ЧС паводкового периода, согласно алгоритма, будут задействованы подрядными и подведомственными организациями 22 мотопомпы, 21 андижанец, 71 трактор, 58 погрузчиков и 25 экскаваторов, - отметили в ДЧС. - Также управлением по ЧС города создана группировка сил и средств служб гражданской защиты города общей численностью 10 ед. техники, 13 мотопомп, 4 плав. средства.

Для прохождения талых вод необходимо заблаговременно очистить водопропускных сооружения от снега и мусора, отмечают в ДЧС. Это касается водопропускных труб в районе Колесные ряды, канала «Нагорная канава» в жилом районе Костанай–2, Юго-западного обводного канала, а также канала вдоль жилого массива Дружба. Кроме того, на контроле находится новый микрорайон Кунай. Здесь имеется водоотводной канал протяженностью 1 км.

РГП «Казгидромет», РГП «Казводхоз» и другие госорганы предоставляют в ДЧС гидрологическую информацию и мониторят уровень воды в р. Тобол, а также сброс воды из Амангельдинского водохранилища.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО