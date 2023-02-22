Владелец одного из местных ТОО производил алкоголь в своем цеху, чтобы не платить акцизы. На него он клеил поддельные учетно-контрольные марки, которые делал тут же. Незаконное производство пресекли сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области.

- В ходе санкционированных обысков в вышеуказанном цеху обнаружены и изъяты более 20 000 этикеток наименования вино «Белая лоза», вино «Талас» на которых отсутствуют сведения о заводе производителе предназначенных для неучтенной алкогольной продукции, - сообщили в пресс-службе ДЭР. - Также в местах реализации обнаружены и изъяты алкогольная продукция вино марки «Белая Лоза» объемом 0,75 л. - 1 330 бутылок, вино «Талас» объемом 0,5 - 320 бутылок, вино «Талас» объемом 0,75 л. - 1 188 бутылок с поддельными УКМ и сопроводительные накладные.

По данному факту возбуждено досудебное производство по ст.233 ч.2 УК РК (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок). Статья предусматривает наказание от штрафа в 2 000 МРП до лишения свободы сроком на два года. Иная информация разглашению не подлежит.