В Министерстве просвещения назвали срок, когда исчезнет дефицит детских садов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На конец 2022 года по республике более 250 тысяч детей 1-6 лет стоят в очереди. В рамках реализации задач, поставленных Главой государства за 3 года, прогнозируется открытие 222 340 новых мест, что к 2028 году позволит на 100 процентов обеспечить всех детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет полный доступ к дошкольному обучению и воспитанию", - заявила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Наталья Жумадильдаева.

По ее словам, на сегодня в республике функционируют 11 104 дошкольные организации c контингентом 1 115 460 детей. Предшкольная подготовка в детских садах, мини-центрах и в предшкольных группах школ организована для 336 614 детей и охват составил 95,8 процента.

"Для повышения охвата детей и привлечения частных инвесторов в 93,4 процента частных дошкольных организациях размещен госзаказ. За 4 года очередность снизилась в 2 раза, охват детей 2-6 лет составляет 89,4 процента, 3-6 лет – 98,3 процента. Тем не менее, очередность в детские сады сохраняется", - сообщила она.