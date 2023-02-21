Жалобы костанайцев, пересекающих границу Казахстана и России, начали поступать в редакцию "НГ" в воскресенье, 19 февраля. В частности, сообщали, что на пукте пропуска "Кайрак" уже несколько дней очереди из десятков автомобилей, причем не только большегрузов, но и легковых. В комментариях писали, что ожидание занимает от 2-х до 8 часов.

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На жалобы оперативно отреагировали в департаменте государственных доходов, предложив журналистам посмотреть на ситуацию вблизи. 20 февраля, в 17.10, в пробке корреспондент "НГ" насчитал около 80 грузовых машин - в основном крытые фуры, а также около десяти автовозов с российскими номерами и новенькими Jac в прицепе.

- С 12 часов дня стою здесь, - рассказал водитель фуры Владимир. - Еду из Костаная в Челябинск. Нам ничего не говорят и ничего не объясняют. В чем причина задержки, мы не знаем.

- Я здесь с 14 часов, почему такие пробки - не знаю, - добавляет водитель еще одной фуры Максим. - Граница плохо работает. Сейчас вот 17:30, за это время только дважды партиями запускали фуры.

- Я еду из Костаная домой в Чебоксары, на границе стою примерно 3,5 часа, - говорит Евгений. - Сюда приезжал по работе. Почему очереди - не знаю, продвигаемся потихоньку.

Водители фур отмечают - в лучшем случае ожидание на "Кайраке" длится около 2-3 часов.

На погранпункте "Кайрак" в очереди в основном фуры, легковых машин очень мало

Сотрудники погранслужбы отказались пропускать журналистов на сам пункт пропуска и запретили его фотографировать, ссылаясь на статус режимного объекта. Не стали они объяснять и причину очередей, коротко пояснив - поток вырос и пока на нейтралке довольно просторно.

Заместитель руководителя департамента госдоходов по Костанайской области Дамир НАСЫРОВ рассказал журналистам, что в последнее время поток машин через погранпункт "Кайрак" вырос с 200-250 в сутки в одну сторону до 450-500.

- Одна из причин, по которой мы прибыли сюда - провести хронометражное обследование, - сказал Насыров. - Мы можем сейчас зафиксировать любую машину и посмотреть, сколько она будет стоять на пункте пропуска. Есть момент - из-за того, что на пункте пропуска РФ "Бугристое" работает инспекционно-досмотровый комплекс, простыми словами - сканер, основной поток фур идет сюда. Машину сканируют в автоматическом режиме на предмет наличия запрещенных грузов, ускоряя скорость прохождения таможни. Нейтральная полоса сейчас в сторону России забита. По мере ее освобождения запускают новые машины. Скопление машин периодически образуется, днями оно не проходит. Сейчас оно есть, вечером, возможно, уже будет меньше машин.

Насыров прошел внутрь погранпункта по собственному пропуску и прислал "НГ" видео, подтверждающее, что на посту очередей из водителей перед сотрудниками ДГД нет.

Пока мы были на "Кайраке", на досмотр из Казахстана запустили несколько партий по 4-5 фур. Легковые автомобили проезжали, минуя очередь, и у границы почти не скапливались. Большие пробки в воскресенье Насыров объясняет "увеличением потока в выходные дни". Правда, департамент госдоходов и не контролирует легковые автомобили.

- Прохождение одной машины, включающее документальный мониторинг, занимает примерно 5-7 минут для одной машины, - отметил Насыров. - Въезд на пункт пропуска контролируют сотрудники погранслужбы. Идет очень большой негатив на наш департамент, поэтому мы приехали сюда, чтобы объяснить как этот процесс организован. Хотели показать все изнутри, но, к сожалению, пограничники нас не пускают внутрь. Это их прерогатива. Я, к сожалению, не уполномочен говорить по какой причине идет скопление. Я так же, как и вы, приехал сюда, чтобы разобраться в ситуации.

Фото Георгия ГОВОРОВА