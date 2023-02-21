До этого депутаты сената рассматривали только документы, ранее принятые мажилисом, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото © Sputnik / Болат Шайхинов

Депутаты сената впервые рассмотрят поправки в законодательство страны без принятия их мажилисом, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

В пресс-службе палаты напомнили, что на период отсутствия депутатов мажилиса сенат самостоятельно принимает и одобряет законы. Во время предстоящего заседания сенаторы рассмотрят законопроект, поступивший на рассмотрение из правительства РК.

Речь идёт о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Его принимают в том числе для синхронизации Налогового кодекса с нормами закона о восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Казахстана.

До этого депутаты сената рассматривали только документы, ранее принятые мажилисом. После роспуска нижней палаты законодательная функция полностью перешла к сенату.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта.