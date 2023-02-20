5% от обналиченной суммы получал посредник, работая на мошенников в Костанае
20 февраля 2023, 12:46 | Криминал
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который обналичивал деньги, полученные мошенническим путем, сообщает Polisia.kz.
– 31-летний мужчина был задержан возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа обналичивал денежные средства. При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и 1,9 млн тенге. Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путем у граждан. За свои услуги мужчина брал 5% от обналиченной суммы, – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас МАГЫПАРОВ.
По данному факту начато досудебное производство по статье 190 часть 3 “Мошенничество”.
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