Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По данным ведомства, в январе из республиканского бюджета казахстанцам было выплачено пенсий на сумму 274,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 84,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 189,9 миллиарда тенге.

"По состоянию на 1 февраля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 292 тысячи человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 878 тенге, базовой пенсии - 37 781 тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2022 года средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты составлял 108 960 тенге.