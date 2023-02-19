Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в Костанайской области
19 февраля 2023, 15:48 | Общество
С 21:00 19 февраля до 21:00 20 февраля на территории региона ожидается ухудшение погоды. В связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
На большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области - низовая метель, туман. Днем на юге области прогнозируют гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области. Порывы ветра до 15-20 м/с.
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