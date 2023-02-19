Отключения связаны с работами на подстанциях и высоковольтных линиях. План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

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В связи с работами с 20 по 24 февраля планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-348 (работы на ВЛ)

с 17 и 20 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12,

ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.

ТП-348 (работы на ВЛ)

20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

л. Козыбаева 225-283, 270/6,272/5,272/7, 225/1-225/13,

ул. Валиханова 52-74,

ул. 1 Мая 240-256.

ТП-348 (работы на ВЛ)

22 и 23 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 299-345,

ул. Рабочая 105-128,

ул. Козыбаева 222-236,

ул. Валиханова 278-282,

ул. Валиханова 47-53.

ТП-348 (работы на ВЛ)

23 и 24 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12,

ул. Валиханова 36-44,

ул. Баймагамбетова 319-397, 365/5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.

ТП-400 (работы на ПС)

22 февраля с 10:00 до 17:00

Детский центр по ул. Гоголя 120,

ресторан «Терра» и бургерная по ул. Чехова 103,

ИП Свиридов по ул. Гоголя 161,

ТОО «Надежный партнер».

ТП-407 (работы на ПС)

22 февраля с 10:00 до 18:00

Общество слепых по ул. Чехова 29.

Спальный сектор:

ул. Чехова 23.

Частный сектор:

ул. Чехова 40-43,

ул. Дощанова 73-79,

ул. Журавлевой 18,24,32, 68-78,

ул. 1 Мая 1-33, 23/1-23/11.

ТП-11 (работы на ПС)

23 февраля с 10:00 до 19:00

Территориальная инспекция по ул. Набережная 43,

ресторан «Глория»,

ТОО «Пласт-окно» по пр. Аль-Фараби 19,

детский сад «Жастык»,

магазин «Рим».

Частный сектор:

ул. Сьянова 62-83,

пр. Тауелсиздик 17-21,

ул. Набережная 31,33, 52-73, ул. 42/1,42/2, 43/1,43/2, 43/3,

пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1,

Светофоры:

ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-0100 (работы на ПС)

24 февраля с 10:00 до 19:00

школа –сад № 6,

Спальный сектор: