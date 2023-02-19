В восьми районах Костаная отключат свет на следующей неделе
Отключения связаны с работами на подстанциях и высоковольтных линиях. План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами с 20 по 24 февраля планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-348 (работы на ВЛ)
с 17 и 20 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12,
- ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.
ТП-348 (работы на ВЛ)
20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- л. Козыбаева 225-283, 270/6,272/5,272/7, 225/1-225/13,
- ул. Валиханова 52-74,
- ул. 1 Мая 240-256.
ТП-348 (работы на ВЛ)
22 и 23 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 299-345,
- ул. Рабочая 105-128,
- ул. Козыбаева 222-236,
- ул. Валиханова 278-282,
- ул. Валиханова 47-53.
ТП-348 (работы на ВЛ)
23 и 24 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12,
- ул. Валиханова 36-44,
- ул. Баймагамбетова 319-397, 365/5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.
ТП-400 (работы на ПС)
22 февраля с 10:00 до 17:00
- Детский центр по ул. Гоголя 120,
- ресторан «Терра» и бургерная по ул. Чехова 103,
- ИП Свиридов по ул. Гоголя 161,
- ТОО «Надежный партнер».
ТП-407 (работы на ПС)
22 февраля с 10:00 до 18:00
- Общество слепых по ул. Чехова 29.
Спальный сектор:
- ул. Чехова 23.
Частный сектор:
- ул. Чехова 40-43,
- ул. Дощанова 73-79,
- ул. Журавлевой 18,24,32, 68-78,
- ул. 1 Мая 1-33, 23/1-23/11.
ТП-11 (работы на ПС)
23 февраля с 10:00 до 19:00
- Территориальная инспекция по ул. Набережная 43,
- ресторан «Глория»,
- ТОО «Пласт-окно» по пр. Аль-Фараби 19,
- детский сад «Жастык»,
- магазин «Рим».
Частный сектор:
- ул. Сьянова 62-83,
- пр. Тауелсиздик 17-21,
- ул. Набережная 31,33, 52-73, ул. 42/1,42/2, 43/1,43/2, 43/3,
- пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1,
Светофоры:
- ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
- ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби
ТП-0100 (работы на ПС)
24 февраля с 10:00 до 19:00
школа –сад № 6,
Спальный сектор:
- мкр. 4 д. 1, 2,
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