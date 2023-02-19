Подъезд в одном из домов на ул. Киевская больше похож на экспозицию в галерее. Выставляют здесь в основном картины, правда созданы они не кисточкой или карандашом, а собраны из маленьких пазлов. Автор этой необычной выставки - заместитель директора школы-лицея №1 Ксения ГРУДУПС. Сейчас в ее подъезде на радость соседям собрано 65 работ.

Собирать картины из пазлов Ксения начала примерно 5 лет назад. О ней корреспонденты «НГ» узнали совершенно случайно, когда под Новый год развозили подарки и увидели эту красоту.

- Мне стало интересно выставлять пазлы, потому что у нас в доме живут много детей, и так как мы живем на третьем этаже, многие наши соседи проходят мимо, наблюдают за моими работами, - рассказала Грудупс. - Я работаю в школе, мне знакома детская психология и я хотела приукрасить наш подъезд, он у нас чистый. И сейчас же часто кто-то разрисовывает подъезды, цветами украшает, а наша фишка - пазлы. Они есть в каждом магазине канцелярии, я их увидела и решила проверить свои способности. Начала с маленьких картинок и сейчас дошла до больших из 2 000 пазлов.

По началу Ксения собирала пазлы только дома, это были картинки из любимых мультфильмов. С улыбкой педагог рассказывает о собранных из пазлов зеленом великане Шреке, зверях из «Мадагаскара» или Молнии Маккуин из «Тачек».

- Сначала дома какие-то маленькие фрагменты я закрывала пазлами, а когда их стало очень много, склеила и начала украшать свой подъезд, - говорит Грудупс. - Я несколько раз наблюдала, как дети вместе с родителями со второго этажа специально поднимались на третий и каждый пазл рассматривали и спрашивали: «Мам, а это что, а это три богатыря, да?». Вот, например, пазл по мотивам советского мультика про попугая Кешу, многие дети сейчас его не знают. Они увидели пазл, заинтересовались и позже, может, посмотрят и сам мультфильм. Был даже случай, когда наш участковый обходил подъезд, опрашивал жителей. Постучал к нам и говорит: «Почему-то я решил, что это именно ваших рук дело, очень интересно». Он их потом тоже долго рассматривал.

Среди пазлов помимо героем мультфильмов много кошечек и собачек. Пазлы с изображением тигров стали первыми, так как Ксения родилась в год тигра. Она надеется, что эти милые картинке вкупе с дворовыми животными, которых подкармливают жители подъезда, привьют детям уважительное отношение к четвероногим.

- Пазлы, конечно, из года в год дорожают, в среднем цена одной картинки на тысячу пазлов около 2500 тенге и выше, - говорит Ксения. - Я, конечно, на цену сильно не смотрю, для меня это просто способ отдохнуть от работы. Я целый день в аврале, занята на конференциях, семинарах, совещаниях. Пазлы мне помогают. Маленькие легко собираются. В больших пазлах я сначала собираю окантовку, потом собираю яркие моменты — домик или елки, а в конце до собираю фон. На большую картину из 2000 пазлов у меня ушло 5 дней по 2-3 часа. Наверное, за день ее можно полностью собрать.

Чтобы превратить рассыпающиеся пазлы в единую картину, после сборки их склеивают с помощью широкого скотча спереди и сзади. А когда Ксения вывешивает их в подъезд, соединяет некоторые друг с другом с помощью ниток.

Ксения не боится пробовать новое, уже собирала картину из деревянных пазлов.

- Пазлы помогают развивать логическое мышление, если оно у тебя хорошее, то собрать пазл не составит большого труда, - отмечает Грудупс. - Я стараюсь искать себе пазлы посложнее, поинтереснее. Есть пазлы на 10 000 деталей, но они похожи на огромное панно. Чтобы его собирать, нужен очень большой стол. У меня пока нет такой возможности, но когда-нибудь я и до него доберусь. Пока я усложняю себе задачу тем, что стараюсь подобрать однотонные пазлы, их сложнее собирать.

Сейчас в запасе у Ксении Грудупс лежат уже 10 собранных работ, совсем скоро они тоже появятся на стенах подъезда.

Фото Ксении РЕБИК