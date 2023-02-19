С 11 по 17 февраля в Белграде, столице Сербии, проходил мировой чемпионат по смешанным боевым искусствам (ММА) среди спортсменов в возрастных категориях молодежи от 18 до 20 лет и взрослых старше 21 года. В турнире приняли участие 628 участников из 60 стран.

Жиентаев Талгат (слева)

На чемпионате Казахстан был представлен 33 членами национальной команды по ММА.

Жиентаев Талгат, представитель Костаная, занял 3 место в весовой категорий +120 кг. Еще один костанаец Темирбиев Вахид остановился в шаге от пьедестала: выиграл 2 встречи, но проиграл бой за выход в полуфинал.

В истории Костаная Талгат - первый призер чемпионата мира среди мужчин.

В итоге сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете на Чемпионате мира по ММА среди взрослых.

Идрис и Чингиз Идрисовы

Житикаринцы, братья-близнецы Идрис и Чингиз Идрисовы, выступали в соревнованиях в категории для молодежи.

Идрис Идрисов в весовой категории до 65,8 кг завоевал третью золотую медаль для сборной. Решением судей он выиграл болгарского спортсмена Святослава Иванова и стал чемпионом мира по ММА. А брат Идриса - Чингиз Идрисов - стал бронзовым призером соревнований в своей весовой категории (61,2 кг).

В командном зачете сборная Казахстан впервые заняла первое место на чемпионате мира по ММА среди молодежи.