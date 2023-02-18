Через два года в Костанайской области будут работать 9 новых, так называемых, комфортных школ. Вкупе эти школы расcчитаны на 7,5 тысяч обучающихся. Эти проекты госказне обойдутся в 45,1 млрд тенге.

Фото из архива "НГ"

Уже в этом году начнут стройку 6 школ. Две из них - в Костанае: школа в мкр. Береке на 1200 мест и в мкр. Аэропорт на 900 мест. Такие же по условиям, но меньшей вместимости - на 300 обучающихся - построят школы в Аркалыке и п. Кушмурун Аулиекольского района. Комфортная школа на 900 мест появиться в п. Заречное, а в Рудном - школа на 1200 мест. Эти проекты завершат в 2024 году.

Тогда как в городах Житикара и Тобыл только приступят к строительству подобных школ. Кроме того, через год в Костанае начнут строить еще одну такую школу в мкрн Кунай, она вместит в себя 1200 учащихся. Строительство также намерены уложить в календарный год.

В текущем году продолжается строительство четырех объектов средних общеобразовательных школ на общую сумму 6,1 млрд тенге, в том числе в Костанае, с. Гурьяновка Карабалыкского района, с. Енбек Костанайского района.

- Проектирование и строительство объектов комфортных школ будет осуществляться единым оператором - АО "Samruk-KazynaConstruction", - рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ. - В настоящее время ведется работа по получению архитектурно-планировочных заданий и технических условий. Вместе с тем, обязанности по подведению наружных инженерных сетей и подъездных путей возложены на местные исполнительные органы. В связи с чем, предлагаю работу по разработке проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ возложить на акиматы регионов, на чьей территории будут построены комфортные школы.

Аким области сделал акцент на строительстве объектов спорта. Новые спортивные комплексы в этом году построят в районе Беимбета Майлина, а также в Костанайском, Амангельдинском, Наурзумском и Сарыкольском районах. В то же время Кумар Аксакалов отметил, что в течение нескольких лет новые ФОК появятся в каждом районном центре.

При этом важно предусмотреть при строительстве крытые ледовый каток с теплым переходом.

- На эти цели из бюджета предусмотрено 1,6 млрд тенге, в том числе за счет средств национального фонда 1,4 млрд тенге, - отметил Танжариков. - Кроме того, на уточнение республиканского бюджета направлена бюджетная заявка на выделение средств на строительство еще четырех спортивных комплексов в Карасуском, Мендыкаринском, Аулиекольском и Карабалыкском районах, на общую сумму 1,2 млрд тенге.