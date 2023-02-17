Проблему долгостроев обсудили в областном акимате на коллегии с участием застройщиков и глав районов и городов Костанайской области.

Строительство 13 домов в мкр. Кунай никак не завершат с 2019 года

Больше строить кредитного жилья — поручил аким Костанайской области

При том, что дефицита в объемах строительства, в частности, в областном центре - нет. До конца этого года здесь сдадут 32 дома. Все дело - в темпах строительных работ.

"Застряли", - совершенно верно подметил руководитель профильного управления Берик ТАНЖАРИКОВ. На этом фоне медленно идет реализация квадратных метров для вкладчиков Отбасы банка.

- В этом году ситуацию исправим, достроим все наши проблемные дома, - решительно заявил аким области Кумар АКСАКАЛОВ, - начнем еще строить. Нужно дать людям возможность использовать эту программу. Этот год должен быть переломным.

Так, например, в областном центре несколько долгостроев. В мкр. Юбилейный не сдали один арендный дом, строительство которого началось с 2018 года. Годом позже приступили к 13 домам в мкр. Кунай и 3 домам в мкр. Аэропорт, что также до сих пор не ввели в эксплуатацию. Два дома тянутся с 2020 — один по улице Кобланды батыра и еще один арендный дом в мкр. Аэропорт.

- Я их называю "просроченными домами", - вставил реплику во время своего выступления аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

В числе домов, строительство которых продолжается, проекты 2021 года - 7 домов в мкр. Береке и 11 объектов в мкр. Кунай. С прошлого года строительство 8 домов в мкр. Береке перешло на 2023-й.

Но в акимате города уверены, что с поставленная задача на этот год по строительству в Костанае жилья выполнима. Правда, усомнился в ТОО "Актобе Саулет", что должно в этом году завершить строительство 8-ми долгостроев в мкр. Кунай.

- С учетом анализа, полагаем что справимся, - сказал Жундубаев, - оставшиеся 32 дома сдадим в этом году.

Аким облцентра предложил для эффективного освоения финансовых средств перераспределить их и направить на начало строительства двух арендных домов и четырех объектов кредитного жилья в мкр. Береке.

- Для этого потребуется из местного бюджета предусмотреть суммы 900 млн тенге - на арендное жилье. Кредитное - 1,2 млрд тенге и софинасирования - 316,3 млн тенге, - предложил аким города.

Аким области обеспокоен тем, что областной центр справится с обозначенным объемом. А все потому, что по 11 объектам ведет строительство один подрядчик, причем иногородний. Речь идет о ТОО "Реголит", алматинской компании. Подрядная организация продолжает строительство одного дома по ул. Кобланды батыра, срок сдачи объекта - июль этого года, а уже в августе они планируют сдать 10 домов в мкр. Кунай. Заказчик уже заключил договоры.





Директор компании прокомментировал вопросы Кумара Аксакалова по поводу их готовности и техническому обеспечению. С начала работы ТОО не прошло и месяца, но руководитель уверен, что выполнит ее в обозначенный договором срок. При этом, что в настоящее время техника ТОО сейчас в Астане и Алматы, но как только будет в ней потребность, ее пригонят из столицы.

- Сразу 10 домов, сложно. У вас здесь ничего нет, начиная со специалистов вплоть до техники, - обратился к директору ТОО аким области.

- Акимату городу нужно будет проверять по графику производственных работ, - прокомментировал Берик Танжариков. - Если будут отставать, то наказывать, расторгнув договор.

Аким области поручил главе Костаная и руководителю профильного управления составить детальный план с указанием еженедельных задач, выполнение которых нужно будет проверять каждую неделю.

- На завтра не думаем, - продолжил аким области, - понабирали проекты, не торопятся с их реализацией. Затем требуется корректировка. И народ возмущается...

Проблемные стройки есть и в Рудном. Ныне исполняющий обязанности акима города Виктор ИОНЕНКО обозначил три таких проекта, завершить которые не надеются в этом году. В двух домах строительство ведет ТОО "Актобе Саулет". По третьему объекту с 2021 года не могут определить подрядную организацию. Сейчас этот проект требует внесения изменений в сторону удорожания на сумму больше 360 млн тенге. В Рудном обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в решении дополнительных финансовых затрат на несколько строительных проектов, в том числе инженерных коммуникаций.

- На те, что будут завершены, надо будет выделить, - обозначил аким Аксакалов.

Он поручил акимам городов и руководителю управления строительства уделить таким крупным объемам строительства особое внимание.

- Технический надзор нужен, поставить принципиальных людей, которые следили бы за качеством работы, - сказал Аксакалов.

Фото Сауле КУАНБЕК

