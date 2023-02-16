Официальный сайт Первого Президента Нурсултана Назарбаева сменил доменное имя с Elbasy.kz на Nazarbayev.kz, передает Tengrinews.kz.

Теперь, если набрать в адресной строке Elbasy.kz, пользователя автоматически переведет на сайт Nazarbayev.kz.

Изменилась и шапка сайта. Если раньше там было написано "Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева", то теперь в названии убрали слово "Елбасы".

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

С утратой закона на Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О Президенте" в отношении всех экс-президентов республики.