Если так пойдет, то, скорее всего, у нас останутся только «Хабар» и «Казахстанская правда»

Русский философ, социолог и литератор Николай Бердяев говорил: «Страх правит миром. Власть по природе своей пользуется страхом. Человеческое общество было построено на страхе. И потому оно было построено на лжи, ибо страх порождает ложь. Есть боязнь, что правда уменьшит страх и помешает управлять людьми. Чистая правда могла бы привести к падению царств и цивилизаций».

И наша власть панически боится правды. Подтверждением тому служит разработанный законопроект «О масс-медиа». Этим законопроектом вводится норма о работе репортера «в особых условиях». Практически это означает введение цензуры. Дело в том, что особые условия - это не только ведение военных действий. Это любая чрезвычайная ситуация техногенного, социального характера. Таким образом планируется запретить рассказывать, что было в Экибастузе и нашем Рудном.

В свое время Наполеон, закрыл все, как он их назвал, «маленькие газеты», которые посмели засомневаться в целесообразности его захватнических войн. Если так пойдет дальше, то, скорее всего, у нас останутся только «Хабар» на телевидении и «Казахстанская правда» в печати. Думается, закроют и «Нашу Газету», которая часто поднимает нелицеприятные для власти вопросы.

По Платону государство - есть та среда, та целостность, в которой только и получают смысл добродетель, истина, прекрасное. Видимо, древнегреческий философ не предполагал, что когда-то будет государство Казахстан, в котором как раз то, что он перечислил, трудновато обнаружить. У нас прекрасное наблюдают только власть предержащие и крупные бизнесмены. Истину от чиновников не услышишь, о добродетели государство не вспоминает, ну, может, только в отношении чиновников и бизнесменов. Кстати, многие из них и этого не ценят. Самый бедный римлянин гордился тем, что мог сказать: «Я - римский гражданин». У нас даже самые богатые, не говоря о бедных, своим государством не гордятся. Они покупают замки в Лондоне и других странах и чуть что не так бегут за рубеж.

Древнегреческий философ Демокрит утверждал, что мудрость даёт три плода: умение хорошо мыслить, говорить и поступать. Спору нет, говорить хорошо наши чиновники умеют. А вот умеют ли хорошо мыслить и поступать, возникают сомнения. Все пошло с Назарбаева. Мыслить и действовать - эта привилегия была в Казахстане только у него одного. С тех пор в нашей стране торжествует абсурдность и бессмыслица.

На казахстанцев в своей собственной стране приходится в лучшем случае только треть от национального продукта, тогда как две трети в виде валовой прибыли достаются сырьевым экспортерам (читай - иностранным инвесторам) и по большей части выводятся из страны (Петр Своик «Время» № 16 от 02.02.23 г.)

А в газете «Время» № 20 от 09.02.23 г. тот же экономист Петр Своик сообщил, что в Казахстане насчитывается 18 оптовых рынков, на которых производители электроэнергии - электростанции - продают ее либо непосредственно крупным потребителям, каковых по стране всего 74, либо энергоснабжающим организациям чтобы те перепродавали ее на розничных рынках (которых тоже, как минимум, 18) нам, потребителям. Развели рой посредников, потому мы и платим дорого. Чтобы принять меры по снижению стоимости электроэнергии, которая значительно влияет на цену практически всей продукции, у нашей власти мозгов, видимо, не хватает. Их хватило только на разработку программы «Тариф в обмен на инвестиции». Это значит, что тариф однозначно возрастет.

Кто нажился на том, что иностранных инвесторов допустили к нашим природным богатствам, догадаться не трудно. А как обстоят дела с нынешними инвестициями, пока непонятно. Власть правды боится.