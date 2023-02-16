Цель проекта «Ищу дом» - помочь встретиться животным из реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» и приюта ОФ «Сердце чистейшей породы» и людям, желающим завести питомца.

Незнакомцев Бусинка все еще опасается. Ее доверие нужно заслужить

Бусинка - маленькая рыжая дворняжка. Очень нежная, ласковая и комнатная, как котенок. Волонтер, основатель фонда «Сердце чистейшей породы» Людмила Берестова нашла ее в апреле 2022 года в самом дальнем углу вольера в приюте фонда, вероятно, кто-то перебросил ее через 2,5-метровый забор. После осмотра у ветеринара выяснилось, что Бусинка беременна. У нее было 8 щенков, которые погибли. Возможно, от удара при падении с такой высоты или из-за пироплазмоза - собака была вся в клещах.

Бусинка очень долго привыкала к волонтеру и посетителям приюта, две недели пряталась в будке. Сейчас уже доверяет людям, но все равно побаивается чужих и может спрятаться в будку. Нужно постараться, чтобы завоевать ее доверие. Бусинка очень нуждается в ласке, любит ее отдавать и принимать.

В идеале нужно, чтобы собака жила в доме. И лучшим хозяином для нее будет одинокий человек, чтобы две души дарили друг другу тепло. Также желательно, чтобы в вашем доме не было других животных, так как Бусинке будет с ними дискомфортно, она хочет забрать все человеческое внимание на себя. Еду Бусинке желательно резать мелкими кусочками, в приюте она обычно питается сухим кормом для мелких пород собак и мелко нарезанным мясом.

Чтобы забрать Бусинку или других постояльцев приюта в свой дом, вам необходимо позвонить или написать на WhatsApp по номеру +7-777-441-04-71 ОО (Людмила Берестова) или написать в директ в Instagram @vpriute.kz. После того как вы побеседуете с Людмилой, сможете приехать и посмотреть собаку. Если вы понравитесь друг другу, можете оставить свои данные и забрать животное и его ветеринарный паспорт.

Фото Андрея СКИБЫ