По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 февраля, на севере и юге области ожидается снег, низовая метель, на востоке - туман. В пятницу-субботу, 17-18 января, на большей части территории будет идти снег. В пятницу низовая метель прогнозируется на западе и юге, а в субботу на северо-востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня также будет снегопад с низовой метелью.

- Ночью в четверг по области будет 18-23, на юге 13 градусов мороза, на севере температура упадет до 26 градуса ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет -10...-15°С, на юге области -7°С. В пятницу ночью термометры покажут -15...-20°С, на северо-востоке -25°С. В ночь на субботу будет -10...-15°С, на северо-востоке -18°С. В дневное время в пятницу и субботу ожидаются одинаковые температуры: -8...-13°С, на юге -5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -20...-22°С, днём -10...-12°С. В пятницу: ночью -18...-20°С, днём -11...-13°С. В субботу: ночью -13...-15°С, днём -11...-23°С.

В четверг ожидается восточный ветер, в пятницу - юго-восточный, в субботу - юго-западный. В среднем скорость ветра будет 9-14 м/с, но в четверг на западе и юге ветер может усиливаться до 15-20 м/с. В пятницу и субботу подобные усиления прогнозируются на севере, юге и востоке.