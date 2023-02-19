Есть в Костанае местечко с таким названием. Мы все планировали попасть туда на завтрак. Правда, даже в воскресенье как-то прособирались и явились в «Тепло», когда добрые люди уже обедать заканчивают. Есть хотели изрядно. Но все равно получилось, что угодили после двух дня на завтрак.

В меню, которое нам принес приветливый официант, было написано, что с 8 утра до 18 часов в этом заведении завтраки, а с 18 часов до 23 можно рассчитывать на основное меню. Мы подивились расписанию, огляделись - вокруг было прямо-таки многолюдно - и принялись выбирать еду, где указано.

От легких завтраков отказались. В это время суток зеленая греча все-таки ни одну из нашей троицы не прельстила. Кто-то заикнулся о блинчиках с ветчиной и пармезаном. Их не оказалось. Взяли все по завтраку, которые здесь шли по списку плотных. Прельщало то, что в их наборе предполагалась некая вариативность. К моему фирменному завтраку «Тепло» (3 200 тенге) можно было взять говяжью ветчину или ветчину из индейки, или ломтики слабосоленого лосося. Все заказанные включали яйцо, причем нас спросили, в каком именно виде каждая из нас желает его получить. Я, например, выбрала пашот. И забегая вперед, скажу, что яйцо было приготовлено безупречно.

С учетом реального времени мы решили себе позволить чего-нибудь слабоалкогольного. Просьба девушки, которая была за рулем, об апельсиновом соке исполнена быть не могла. Этот именно отсутствовал. Взяла напиток из клубники с базиликом (300 мл/1 000 тенге). Оценила как приятный. А мы с подругой, по совету официанта, заказали мандариновый шпритц (2 000 тенге ).

Он оказался славным, но льда было просто завались. И никто не спрашивал, хотим ли мы выпивку столь щедро охлажденную. Пишу об этом из занудства. После того, как в одном из заведений Костаная, где мы попросили коктейль без льда, нам его принесли, но за цену вдвое выше!

Снимая пробу с напитков, мы вертели головами, прислушивались, даже принюхивались. В кафе, на наш взгляд, стильный интерьер, очень удобная мебель, рассадка по зонам. Музыка очень порадовала. Видимо, как раз про такие места говорят «атмосферное». И надо всем витал аромат кофе. К любому завтраку, извещало меню, здесь подается фирменный фильтр-кофе. Официант предупредил, что очень крепкий. Мы воздержались, решив позже сделать заказ по своему выбору.

Завтраки прибыли быстро. Выглядели нарядно и пестро. На тарелках было всего понемногу. У меня, например, два тонких ломтика поджаренной ветчины сопровождались кругляшком подрумяненной кукурузы, яйцом-пашот, кусочками огурца и авокадо, салатной зеленью, небольшой горсточкой зеленых соевых бобов эдамаме (модная нынче штучка) и лужицей чего-то темно-оранжевого, не то овощной икры, не то соуса. По меню я это идентифицировала. Оказалось, соус ромеско. Ну-у-у, не знаю. Баночный он был, что ли. Ромеско-то имеет очень яркий вкус, ведь там, кроме сладкого перца и помидоров, должны быть и перец жгучий, и миндаль, и винный уксус.

Что еще - ветчина без особенностей. Все остальное в завтраке - очень-очень полезное, но для меня скучновато-пресное, хотя упрекать кухню вроде не в чем, все, что обещали, в тарелку поместили. И продукты качественные.

Подруга завтракала за 2 500 тенге венскими колбасками с глазуньей, горкой тушеной фасоли, горстью печеного картофеля и зеленью. На вопрос, как оно все, сдержанно пожала плечами: обычная фасоль в томате, от колбасок тоже ждала большего.

Третья участница завтрака брала молодой картофель на сливочном масле с лососем и салатом (2 500 тенге). И может, остальные заразили ее скепсисом, тоже над своей тарелкой в восторге не ахала.

Тирамису

Конечно, мы не могли уйти без десертов и кофе. Сходили к витрине с кондитерскими изделиями, выпечкой и выбрали тирамису (1 200 тенге), лаймовый тарт ( 1 100 тенге), меренговый рулет с малиновым джемом (1 900 тенге), к ним капучино (200 мл/800 тенге) и два раза классический раф по 1 100 тенге.

Меренговый рулет

Тарт

Кофе, и тот и другой, был прекрасен. Крепкий, ароматный. А десерты весьма средние. Тирамису не понравился вовсе, пропитка печенья показалась водянистой. Мой рулет изобиловал кремом, но назывался он меренговым, так что как раз меренги хотелось побольше. Так официанту и объяснила, когда он спросил, а что именно в десертах не понравилось. Кстати, под занавес трапезы от него мы и узнали, что наша дисциплинированность вредна. Сейчас в кафе завтраки уже не до шести. А меню пока осталось со старой информацией.

Капучино и классический раф

Стоил нам завтрак с учетом 10% за обслуживание 23 265 тенге. Вернусь ли я в «Тепло» еще на завтрак? Вряд ли, неинтересная еда. А вот на кофе зайду.