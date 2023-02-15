Построить скотомогильники поручил акимам районов и городов аким Костанайской области Кумар Аксакалов на совещании по вопросам ветеринарной безопасности 14 февраля. Проблему обсуждают давно, так же давали поручения, но деньги на ее решение нашли только в Джангильдинском районе - там за 2 года построили пять примитивных скотомогильников, цена одной ямы - от 1 млн до 3 млн тенге.

- В районах ссылаются на нехватку финансовых средств, - сообщил заместитель акима области Арман АБЕНОВ. И признал: - Ветеринария по остаточному принципу финансируется.

Но строить надо. Остаточный принцип в отношении к ветеринарии может угрожать биологической безопасности. Арман Абенов отметил, что в прошлом году очаги заражения возникли на местах, где расположены примитивные скотомогильники, построенные еще в советское время.

- Сейчас они начали вскрываться, - добавил заместитель акима.

В управлении ветеринарии предлагают несколько вариантов сооружений для будущих мест захоронения - от примитивных, относительно недорогих, до биотермических ям-контейнеров, стоимостью 17,5 млн тенге.

Всего в регионе - 37 скотомогильников. "Ямы Беккари" есть в городах Костанай, Рудный, Лисаковск и в Карабалыкском районе, здесь это сооружение построило за собственные средства ТОО "Тэрра".

- В данный момент для утилизации трупов павших животных в области используются 26 инсинераторов, из которых 20 передвижных и 6 стационарных, - сообщил руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ, - они были приобретены Министерством сельского хозяйства в 2013-2014 годах. Данные технологические оборудования на сегодня устарели и изношены.

В целом же эпизоотическая ситуация в Костанайской области стабильная, отметили в ведомстве. Более того, за последние шесть лет наблюдается снижение уровня зараженности бруцеллезом - с 0,87% в 2015 году до 0,2% в 2022-м.