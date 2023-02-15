Казахстанцы потратили почти 6 миллиардов тенге на VIP-номера для своих автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили, что в 2022 году в спецЦОНах страны было выдано 20 075 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 5 миллиардов 949 миллионов 849 тысяч 491 тенге.

"Самые дорогие номерные знаки цифрового обозначения - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль, каждый стоит 285 МРП. То есть за каждый самый дорогой номер казахстанцы платили в 2022 году 872 тысячи 955 тенге", - отметили в госкорпорации.

Чаще всего за номерами повышенного спроса обращались в Алматы. За прошедший год алматинские автовладельцы получили 7 083 VIP-номера на сумму 2 миллиарда 365 миллионов 875 тысяч 494 тенге.

Отметим, в 2021 году казахстанские автовладельцы приобрели номера повышенного спроса на общую сумму 5,8 миллиарда тенге.